ईरान जंग पर बड़ा दांव! पाकिस्तान में जुटेंगे सऊदी, तुर्किए और मिस्र, क्या निकलेगा समाधान?

पाकिस्तान में इस हफ्ते के अंत में एक अहम बातचीत की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी. यह बैठक इस्लामाबाद में होगी, जहां मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों के नेता शामिल होंगे. AP की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र अपने विदेश मंत्रियों को इस बैठक में भेजेंगे.

ये नेता रविवार (29 मार्च 2026) से दो दिन तक चलने वाली बातचीत में हिस्सा लेंगे, जिसमें क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर चर्चा होगी. इस बैठक की अगुवाई इशाक डार करेंगे, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं. उनके साथ दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो तनाव कम करने के उपायों पर बात करेंगे.

मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने हाल ही में मसूद पेजेशकियन से लंबी बातचीत की है, जिसमें मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई. ईरान के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के इस प्रयास की सराहना की और शांति की दिशा में इसे जरूरी कदम बताया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ईरान की तरफ से इस बैठक में कौन हिस्सा लेगा. वहीं, अमेरिका की ओर से जेडी वेंस के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश हुई थी, लेकिन भरोसे की कमी के कारण बात आगे नहीं बढ़ सकी. ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है. इस बीच अब्बास अराघची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह एक तरफ बातचीत की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ अलग तरह के कदम उठाता है.

बातचीत के दौरान दोनों देशों की तरफ से कुछ प्रस्ताव भी दिए गए हैं. अमेरिका ने ईरान के सामने 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात शामिल है. वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए 5 बिंदुओं का अपना प्लान पेश किया है, जिसमें मुआवजा और इस जलमार्ग पर अपने अधिकार को मान्यता देने की मांग की गई है.

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