Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्वभर में आयोजित हुआ।

'निरोग' थीम ने योग का स्वास्थ्य महत्व रेखांकित किया।

रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया में बड़े कार्यक्रम हुए।

मॉस्को, शंघाई, टोक्यो कार्यक्रमों में हजारों ने हिस्सा लिया।

दुनियाभर के देशों में रविवार (21 जून, 2026) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में दुनिया के कई देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने योग प्रेमियों के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से इंसान के स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को मजबूती के साथ रेखांकित किया गया.

साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अपनाए जाने के बाद से योग दिवस को वैश्विक स्तर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का थीम ‘बढ़ती उम्र में योग से रहें निरोग’ तय किया गया है, जिसमें जीवन के हर एक चरण में शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक दृढ़ता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया.

किन-किन देशों में भारतीय दूतावासों ने आयोजित किया कार्यक्रम?

रूस, चीन, जापान, लंदन, मलेशिया, तुर्किए, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बार्सिलोना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा और नेपाल में स्थित भारतीय दूतावासों की ओर से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र ने मॉस्को नगर प्रशासन के सहयोग से लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटेत्स्काया स्क्वायर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया.

रूस में भारतीय दूतावास ने X पोस्ट में कहा, ‘मॉस्को में आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान सैकड़ों प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से साझा योग किया. इस सत्र का संचालन मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के योग शिक्षक भूप सिंह ठाकुर ने किया.’

On the occasion of the 12th International Day of Yoga celebrations in Moscow, Dr. Vyacheslav Byvaltsev (OUM. RU Club) led a session on "Age-Appropriate Ayurveda and Physical Activity."



🇮🇳🧘🇷🇺#InternationalDayOfYoga #YogaForHealthyAgeing #IDY2026 #InternationalDayOfYoga2026… pic.twitter.com/22YdeDbkai — India in Russia (@IndEmbMoscow) June 21, 2026

🇷🇺🇮🇳 On June 21, DCM & Minister Counsellor of the #Russia’n Embassy in #India Roman Babushkin took part in the 12th #InternationalDayOfYoga celebrations hosted by the Indian Ministry of External Affairs at the Nehru Park in #NewDelhi. #RussiaIndia#DruzhbaDosti#IDY2026 pic.twitter.com/Lsp9sscqz5 — Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) June 21, 2026

चीन में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने आयोजित किया समारोह

वहीं, चीन में लगभग 400 लोगों ने शंघाई के बंड फाइनेंस सेंटर में भारत के महावाणिज्य दूतावास की ओर से आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लिया. कार्यक्रम में राजनयिक, शिक्षाविद, योग साधक और भारतीय प्रवासी समुदाय के लोग शामिल हुए. दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने योग को भारत की दुनिया को दी गई एक अमूल्य भेंट बताया और समग्र स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने में इसकी बढ़ती भूमिका पर जोर दिया.

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12th #IDY in China! Magic on the #Bund in Shanghai 🧘‍♂️ 🕉️💫



Consul General Shri Pratik Mathur was happy to host the splendid ceremony for the 12th edition of the International Day of Yoga in Shanghai with a majestic view of Pearl TV Tower at the historic #BUND along the… pic.twitter.com/8J9gL5FnjT — India In Shanghai (@IndiaInShanghai) June 21, 2026

माथुर ने कहा कि योग राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और यह दुनिया भर में लाखों लोगों को अधिक स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है. कार्यक्रम में एक ध्यान सत्र, मणिपुरी नृत्य प्रस्तुति, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन और योग के लाभों पर एक प्रस्तुति दी गई.

जापान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर बांग्लादेश में मनाया योग दिवस

जापान की राजधानी टोक्यो स्थित ऐतिहासिक त्सुकिजी होंगन-जी मंदिर में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित समारोह में 2,100 से अधिक योग प्रेमियों ने भाग लिया. भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘बारिश के बावजूद ‘योग एक साथ, बारिश हो या धूप’ के संदेश के साथ आयोजन स्थल ऊर्जा और मुस्कान से भर गया.’

ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए. यह आयोजन योग ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जोश प्रायर के मार्गदर्शन में हुआ. कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि प्रायर द्वारा संचालित एक घंटे के योग सत्र ने शांति और आत्मचेतना का दुर्लभ अनुभव प्रदान किया. पोस्ट में कहा गया, ‘योग केवल व्यायाम नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है जो शरीर और मन दोनों का पोषण करती है.’

🧘‍♀️ Celebrating the 12th International Day of Yoga at the iconic Albert Park Lake, Melbourne.

Hosted by the Consulate General of India, Melbourne, the event brought together the community to embrace this year's theme, "Yoga for Healthy Ageing."

A wonderful morning dedicated to… pic.twitter.com/sndaK9kWB4 — India in Melbourne (@cgimelbourne) June 21, 2026

पड़ोसी बांग्लादेश में, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस अवसर पर सभी आयु वर्ग के लोगों को एक साथ लाकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया. ढाका स्थित भारतीय मिशन ने कहा, ‘प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस वर्ष की थीम ‘बढ़ती उम्र में योग से रहें निरोग’ की भावना को प्रतिबिंबित किया और जीवन के हर चरण में योग की प्रासंगिकता को रेखांकित किया.’

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