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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'खार्ग द्वीप पर कब्जा करना चाहता दुश्मन...', ईरानी संसद के स्पीकर ने खड़ी कर दी फौज, अमेरिका को खुली चेतावनी

'खार्ग द्वीप पर कब्जा करना चाहता दुश्मन...', ईरानी संसद के स्पीकर ने खड़ी कर दी फौज, अमेरिका को खुली चेतावनी

Iran Warns to America: ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को काउंटर अटैक की खुली चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका को महंगी साबित होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 26 Mar 2026 02:53 PM (IST)
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ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा है कि कुछ सूचनाएं यह संकेत देती हैं कि 'दुश्मन' एक क्षेत्रीय देश के समर्थन से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने के लिए अभियान की तैयारी कर रहे हैं. गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यदि वे एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो उस क्षेत्रीय देश की सभी महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं (ईरान के) बिना किसी रोक-टोक के लगातार हमलों के दायरे में आ जाएंगी.'

अमेरिकी सैनिकों पर पैनी नजर रख रहा ईरान

दिन में पहले एक अलग पोस्ट में गालिबाफ ने कहा कि ईरान क्षेत्र में अमेरिका की सभी गतिविधियों खासकर उसके सैनिकों की तैनाती पर करीबी नजर रख रहा है. उन्होंने कहा, 'जो जनरलों ने तोड़ा है, उसे सैनिक ठीक नहीं कर सकते बल्कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रम का शिकार होंगे.' गालिबाफ ने चेतावनी दी, हमारी भूमि की रक्षा के संकल्प को परखने की कोशिश न करें.

गालिबाफ की यह टिप्पणी उन रिपोर्टों के बीच आई है, जिनमें कहा गया है कि पेंटागन अमेरिकी सेना की प्रतिष्ठित 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने की तैयारी कर रहा है.

ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान जारी

इस बीच, अमेरिका ने कहा है कि वह होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के प्रयास तेज कर रहा है क्योंकि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान जारी है. व्हाइट हाउस ने कहा कि अभियान का फोकस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों की रक्षा करना है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी बल ईरान की उस क्षमता को निशाना बना रहे हैं, जिससे वह इस रणनीतिक जलमार्ग के जरिए शिपिंग को खतरे में डाल सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक अहम मार्ग है. उन्होंने कहा, 'हमारी सेना इस बात पर पूरी तरह केंद्रित है कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए मौजूद खतरे को खत्म किया जाए.'

इसी प्रयास के तहत, अमेरिकी बलों ने होर्मुज स्ट्रेट के तटवर्ती क्षेत्रों में ईरानी सैन्य ढांचे पर हमला किया.

अली खामेनेई की मौत के साथ शुरू हुई जंग

28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान और ईरान के कई अन्य शहरों पर संयुक्त हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिकों की मौत हो गई थी. इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहर शुरू की.

Published at : 26 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump IRGC ISRAEL DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR US Iran War Mohammad Bagher Ghalibaf IRAN US Israel Iran War Straight Of Hormuz
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