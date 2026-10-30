1941 की जनगणना के मुताबिक, जो इलाका आज पाकिस्तान है, वहां हिंदुओं की आबादी 14.6% थी. यह जनगणना ब्रिटिश सरकार में भारत के जनगणना आयुक्त एम. डब्ल्यू. एम. येट्स ने कराई थी. 79 साल बाद आंकड़े चौंकाने वाले हैं. हाल ही में ब्रिटेन स्थित प्रवासी संगठन INSIGHT UK ने ब्रिटिश संसद में 'पाकिस्तान में हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न' नाम से रिपोर्ट पेश की.

ब्रिटिश हिंदुओं के लिए संसदीय समूह (APPG) के सामने पेश रिपोर्ट में ऐतिहासिक दस्तावेजों और आज की गवाहियों को एक साथ रखकर दिखाया गया कि कैसे हिंदुओं को प्लान्ड तरीके से निशाना बनाया गया, संपत्ति छीनी गई और खत्म करने की कोशिश की गई.

यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं है. यह पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल खड़ा करती है, जिसमें वह खुद को अल्पसंख्यकों का रक्षक बताता है...





आंकड़ों की 'चौंकाने वाली' गिरावट

रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से होती है, जो पूरी कहानी बयां कर देता है. 1941 की भारत की जनगणना के मुताबिक, जो क्षेत्र बाद में 'पश्चिमी पाकिस्तान' बना, वहां हिंदुओं की आबादी 14.6 प्रतिशत थी. बंटवारे के बाद यह संख्या तेजी से गिरी और आज पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम (करीब 1.7 प्रतिशत) रह गई है.

रिपोर्ट कहती है कि सात दशकों तक लगातार चली इतनी बड़ी गिरावट इस्लामाबाद के उस दावे पर सवाल उठाती है, जिसमें वह कहता है कि वह अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है.

आखिर हिंदुओं की आबादी क्यों घटी?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह गिरावट किसी एक वजह से नहीं, बल्कि 6 परतों वाले 'सुनियोजित उत्पीड़न' का नतीजा है:

1. बंटवारे की हिंसा और विस्थापन

1947 के दंगों के बाद से ही हिंदू समुदाय को समय-समय पर हिंसा की लहरों का सामना करना पड़ा. हजारों हिंदू परिवारों को भागना पड़ा या विस्थापित होना पड़ा. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भी बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने पाकिस्तान छोड़ा.

2. 'शत्रु संपत्ति' कानूनों से आर्थिक तबाही

जो हिंदू परिवार भाग गए या विस्थापित हुए, उनकी पुश्तैनी जमीन और खेत 'एनिमी प्रॉपर्टी लॉ' के जरिए सरकार ने जब्त कर लिए. रिपोर्ट कहती है कि इस 'संस्थागत लूट' ने पूरे समुदाय को गरीबी और स्थायी विस्थापन के दलदल में धकेल दिया.

3. जबरन धर्मांतरण और अपहरण

रिपोर्ट का सबसे भयावह हिस्सा महिलाओं और लड़कियों की दुर्दशा है. आकलन है कि पाकिस्तान में हर साल करीब एक हजार या उससे ज्यादा हिंदू और ईसाई महिलाओं और लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है और अपहरणकर्ताओं से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है. ज्यादातर पीड़ित गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियां होती हैं, जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं होती.

4. संवैधानिक भेदभाव का खुलासा

रिपोर्ट तर्क देती है कि उत्पीड़न सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि कानून में भी दर्ज है. पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 के तहत सिर्फ एक मुस्लिम ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है. 2019 में इस प्रावधान को बदलने के लिए लाया गया सुधार विधेयक आगे नहीं बढ़ सका.

5. धार्मिक आजादी छिन गई

हर पाकिस्तानी नागरिक को अपने पासपोर्ट पर अपना धर्म बताना अनिवार्य है. रिपोर्ट हैरानी जताती है कि राजधानी इस्लामाबाद में भी हिंदू समुदाय के लिए कोई चालू मंदिर नहीं है. 2020 में आधिकारिक अनुमति मिलने के बावजूद इस्लामी समूहों के हिंसक विरोध के कारण मंदिर का निर्माण रोक दिया गया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ. इस्लामाबाद के हिंदुओं को पूजा के लिए 40 किलोमीटर दूर रावलपिंडी जाना पड़ता है.

6. सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर धकेलना

ऊपर बताए गए सभी कारणों का एक संयुक्त असर यह हुआ कि हिंदू समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से लगातार कमजोर होता गया. रिपोर्ट के मुताबिक, यह सब मिलकर समुदाय को 'हाशिए पर' धकेलता रहा, जिससे आबादी का प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ गया.

रिपोर्ट की ब्रिटेन सरकार से 5 मांगें

INSIGHT UK ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार से 5 ठोस कदम उठाने की मांग की है:

UK-पाकिस्तान के बीच होने वाली हर बातचीत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को 'अनिवार्य शर्त' बनाया जाए. मंदिरों की सुरक्षा औऱ मामलों की फौरन सुनवाई के लिए कार्ययोजना बनाई जाए. पाकिस्तान को दी जाने वाली ब्रिटिश सहायता को मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार से जोड़ा जाए और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के लिए पैसा अलग रखा जाए. इस्लामाबाद स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन में अल्पसंख्यक समुदायों के दो प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि हिंसा और भेदभाव के मामले बिना किसी फिल्टर के सामने आ सकें. हिंदू, ईसाई, सिख और दूसरे अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर हर छह महीने में एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाए. जबरन धर्म परिवर्तन और धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए ब्रिटेन में शरण पाने के सुरक्षित रास्ते बनाए जाएं.

79 साल बाद भी अपने घर में 'अजनबी'

पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी का 14.6% से 1.7% पर आना सिर्फ एक जनसांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है. यह हिंसा, कानूनी भेदभाव, आर्थिक तबाही और सामाजिक बहिष्कार की उस लंबी कहानी का नतीजा है, जिसे INSIGHT UK की रिपोर्ट ने ब्रिटिश संसद के सामने रखा है.

रिपोर्ट सिर्फ 'क्या हुआ' नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक राज्य अपने कानूनों और संस्थाओं के जरिए एक पूरे समुदाय को धीरे-धीरे 'अदृश्य' बना सकता है. इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आजादी के 79 साल बाद भी इस्लामाबाद जैसी राजधानी में हिंदुओं के लिए एक चालू मंदिर तक नहीं है.

यह सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामले का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार चर्चा का हिस्सा बन चुका है. रिपोर्ट की सिफारिशें बताती हैं कि इस 'खामोशी की कीमत' को अब दुनिया भर में उठाया जाना चाहिए.