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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पानी को रोकने की कोशिश....', फिर रोने लगा पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को दी गीदड़भभकी

'पानी को रोकने की कोशिश....', फिर रोने लगा पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को दी गीदड़भभकी

भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान लगातार रो रहा है. इसी बीच केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के एक बयान को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने फिर से गीदड़भभकी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान निराश है और रह-रहकर भारत को गीदड़भभकी दे रहा है. एक बार फिर पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी दी है. भारत ने बीते दिनों एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा. 

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान को पानी न देने की योजना पर काम शुरू हो गया है. बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि सिंधु जल समझौते को फिलहाल स्थगित रखा गया है. जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है, तब से हर संभव कोशिश की जा रही है कि आने वाले सालों में पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान ना जाए.

पाटिल ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारा काम निश्चित समय सीमा पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में पाकिस्तान को भारत से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा.

क्या बोले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता 
इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक बयान में कहा कि भारत के इस कदम से 25 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों पर संकट छा सकता है. वहीं उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी बताया. अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान पानी को एक राजनीतिक उपकरण या दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को पूरी तरह खारिज करता है. गीदड़भभकी देते हुए अंद्राबी ने कहा कि पानी को रोकने की किसी भी कोशिश के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और इसे यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत युद्ध की कार्रवाई माना जा सकता है.

सिंधु जल समझौता स्थगित
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था. भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के जरिए खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. तब से पाकिस्तान बार बार रोता दिख रहा है. पाकिस्तान ने वैश्विक मंचों पर भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है. हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता स्थगित ही रहेगा.

क्या है सिंधु जल संधि
बता दें कि 1960 में हुए सिंधु जल संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता था जबकि 3 रावी, ब्यास और सतलुज नदी का पानी भारत के हिस्से में आया था. हालांकि भारत को इन तीन पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल करने का अधिकार था. अब भारत सरकार ने चेनाब नदी के पानी को डायवर्ट करने की योजना बनाई है. 

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Published at : 12 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Indus Waters Treaty Pakistan INDIA Tahir Andrabi
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