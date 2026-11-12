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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल

पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान राकाबुमिंग राका ने इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है. जिब्रान के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे थे.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 12 Nov 2026 12:29 PM (IST)
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इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने इस्तीफा दे दिया है. संसद के उच्च सदन के स्पीकर अहमद मुज़ानी ने इसकी पुष्टि की है. पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे थे.

इस्तीफे के साथ ही 2029 में खत्म होने वाले कार्यकाल के लिए उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि जिब्रान ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने फैसले के बारे में बता दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया.

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अब आगे क्या?

इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए चुनाव नहीं कराए जाते हैं. यह पद तब तक खाली रहता है, जब तक कि 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' राष्ट्रपति की तरफ से नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनकर इस पद पर नियुक्त नहीं कर देती. यह प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए.

क्यों देना पड़ा इस्तीफा?

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि राका की तरफ से अपनी विदेशी शिक्षा के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. इसके बाद, बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद नेतृत्व के पास एक याचिका दायर की, जिससे एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई जो उनके महाभियोग तक जा सकती थी.

सरकार पर पड़ेगा असर?

जिब्रान को 2024 के चुनावों में प्राबोवो के साथ चुना गया था. विडोडो पर आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव नियमों को बदलने वाले अदालती फैसले को प्रभावित करके पूरी प्रक्रिया में दखल दिया, जिससे जिब्रान के लिए चुनाव लड़ना संभव हो सका.

कई रिपोर्ट्स में दावा है कि जिब्रान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब प्राबोवो और विडोडो के बीच दरार गहरी होती जा रही है. माना जा रहा है कि सरकार और अस्थिर हो सकती है. मौजूदा सरकार पहले से ही घोटालों और अर्थव्यवस्था को संभालने की अपनी क्षमता पर उठ रहे सवालों से जूझ रही है.

हालांकि जोको विडोडो ने कहा, "हम राष्ट्रपति प्राबोवो के प्रशासन का समर्थन करना जारी रखेंगे, खासकर उन कार्यक्रमों का जो आम जनता के हित में हैं."

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 12 Nov 2026 12:17 PM (IST)
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