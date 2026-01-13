Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं. उन्होंने सोमवार (12 जनवरी) को आसिम मुनीर और एयरफोर्स चीफ जहीर सिद्धू से मुलाकात की. इन बैठकों को लेकर पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ कई क्षेत्रों में रक्षा संबंध बढ़ाने की इच्छा जताई है. हालांकि पाकिस्तान की ओर से नहीं बताया गया है कि किन हथियारों की डील हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि दोनों देशों में JF-17 लड़ाकू विमानों पर चर्चा चल रही है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के एयर फोर्स चीफ के साथ लड़ाकू जेट और किलर ड्रोन की खरीद पर बात की है. इंडोनेशिया की नजर JF-17 फाइटर जेट के लिए समझौता करने पर है. यह मल्टी-रोल लड़ाकू विमान पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है. इसके अलावा इंडोनेशिया शाहपर ड्रोन भी चाहता है.

40 से ज्यादा JF-17 जेट चाहता है इंडोनेशिया

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बातचीत एडवांस स्टेज में है और कई मुद्दों पर चीजें फाइनल हो गई हैं. इंडोनेशिया की पाकिस्तान से 40 से ज्यादा JF-17 जेट खरीद की डील जल्दी हो सकती है. पाकिस्तान का शाहपर ड्रोन निगरानी और टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है. अरबों रुपए की इस डील को लेकर रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने रॉयटर्स को बताया कि यह पाइपलाइन में है.

पिछले महीने पाकिस्तान आए थे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति

इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और पाकिस्तान की सेना की ओर से बातचीत में किसी डील पर पहुंचने की बात नहीं कही गई है. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है. बता दें कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा किया था.

एयरफोर्स की ताकत बढ़ा रहा इंडोनेशिया

बता दें कि JF-17 को पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) ने मिलकर बनाया है. इस विमान का 58 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान और 42 प्रतिशत चीन में बनता है. पाकिस्तान JF-17 विमान का प्राथमिक विक्रेता है. इंडोनेशिया ने हाल के सालों में एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है. इंडोनेशिया ने 2022 में फ्रांस से राफेल जेट और पिछले साल तुर्की से KAAN फाइटर जेट की डील की है.

