अमेरिका में 9 फरवरी से लापता 22 वर्षीय भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का शव बरामद हो गया है. सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने रविवार को इसकी पुष्टि की. साकेत श्रीनिवासैया कर्नाटक के तुमकुरु जिले के रहने वाले थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे. उन्हें आखिरी बार कैलिफोर्निया के टिल्डन रीजनल पार्क के पास एक झील के नजदीक देखा गया था.

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि स्थानीय पुलिस ने साकेत का शव बरामद होने की पुष्टि की है. दूतावास ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में वे परिवार के साथ खड़े हैं. दूतावास ने यह भी कहा कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं और पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया में हर संभव सहायता देंगे. कांसुलर अधिकारी परिवार के संपर्क में हैं और जरूरी औपचारिकताओं में मदद कर रहे हैं.

Consulate General of India in San Francisco is deeply concerned about the disappearance of Saketh Sreenivasaiah, an Indian post-graduate student of UC Berkeley, hailing from the State of Karnataka. The Consulate is in touch with the family and also is in contact with the… — India in San Francisco (@CGISFO) February 14, 2026

परिवार ने मांगी थी मदद

साकेत के पिता ने बताया था कि उनकी आखिरी बार बेटे से 9 फरवरी को बात हुई थी. बेटे के लापता होने के बाद परिवार ने उसके दोस्तों और रूममेट्स से संपर्क किया. जब कोई जानकारी नहीं मिली तो बर्कले पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई. 13 फरवरी को साकेत के माता-पिता ने कर्नाटक सरकार से भी मदद मांगी थी. कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप कर हर संभव सहायता देने का अनुरोध किया था.

साकेत की एजुकेशन क्वालिफिकेशन

साकेत यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे. इससे पहले उन्होंने आईआईटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी.