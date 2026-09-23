हॉर्मुज में जहाज पर टॉरपीडो हमला, भारतीय नाविक की मौत

ओमान तट के पास हॉर्मुज में जहाज पर टॉरपीडो हमले में देवरिया के भारतीय नाविक सूरज यादव की मौत हो गई है. इस जहाज में 28 सदस्य समेत 20 भारतीय शामिल थे. जहाज के एक हिस्से और इंजन कक्ष में टक्कर लगी है.

जानकारी के मुताबिक, ओमान के पास हॉर्मुज से भारत की ओर आ रहे एंटिगुआ और बारबुडा के झंडे वाले मालवाहक जहाज एमवी केप डाओ पर बुधवार को हमला हुआ. हमले में यूपी के देवरिया के भारतीय नाविक सूरज यादव की मौत की पुष्टी हुई है. वह जहाज पर वाइपर के रूप में तैनात थे.

रिपोर्ट की मानें तो जहाज पर दो टॉरपीडो से हमला हुआ है. एक टक्कर बाईं ओर स्थित आवासीय हिस्से में और दूसरी जहाज के बाईं ओर इंजन कक्ष के हिस्से में हुई. हमले के बाद जहाज में आग लग गई और उसकी बिजली और दिशा नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हुई. ओमान के तटरक्षक बल ने जहाज के चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला.

भारत के ओमान दूतावास ने की हमले की पुष्टी

ओमान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, 'हम भारत की ओर जाते समय आज एमवी केप डाओ पर हुए हमले पर बारीकी नजर रख रहे हैं. साथ ही हम जहाज पर मौजूद सभी क्रू सदस्यों (19 भारतीय भी शामिल हैं) की सुरक्षा को लेकर ओमान के अधिकारियों से संपर्क में हैं. इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत से हमें गहरा दुख हुआ है. हम पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. दूतावास आरपीएसएल के साथ मिलकर काम कर रहा है. मृतक के परिवार के संपर्क में हैं.'

We are closely monitoring the attack on MV Cape Dao today while transiting toward India, and are in close coordination with Omani authorities regarding the safety of all crew on board, including 19 Indian nationals.

We are deeply saddened by the loss of one Indian national in… — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) September 23, 2026

सिर पर गंभीर चोट लगी और तोड़ दिया दम

सूरज यादव को सिर में गंभीर चोट लगी थी. उन्होंने दम तोड़ दिया. समुद्री प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. चालक दल के अन्य सदस्यों को ओमान में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. एक भारतीय चौथे अभियंता को मामूली चोट लगने की भी जानकारी सामने आई है. संबंधित कंपनियां जहाज के मालिक और प्रबंधन के साथ समन्वय कर रही हैं तथा विस्तृत रिपोर्ट और प्राथमिकी की प्रक्रिया जारी है.

फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया ने घटना पर चिंता जताते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, हमले की जवाबदेही तय करने और सूरज यादव के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. संगठन ने कहा है कि होर्मुज और आसपास के समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे नागरिक नाविक लगातार जोखिम में हैं. संगठन ने 25 सितंबर को नाविकों की तरफ से काली पट्टी बांधकर विरोध जताने की घोषणा भी की है.