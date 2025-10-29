अमेरिकी फ्लाइट में भारतीय ने काटा बवाल, दो पर कांटे से किया वार, महिला को जड़ दिए थप्पड़
अमेरिका में एक भारतीय नागरिक प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली ने शिकागो से जर्मनी जा रही लुफ्तांसा फ्लाइट में दो किशोरों पर मेटल फोर्क से हमला और एक महिला को थप्पड़ मारा. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
अमेरिका में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक भारतीय नागरिक पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान हिंसा करने का आरोप लगा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, 28 वर्षीय प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली नाम के इस व्यक्ति ने शिकागो से जर्मनी जा रही लुफ्तांसा एयरलाइंस की फ्लाइट LH-431 में दो यात्रियों पर मेटल फोर्क (धातु का कांटा) से हमला कर दिया. इसके अलावा उसने एक महिला यात्री को थप्पड़ भी मारा. यह घटना 25 अक्टूबर की है, जिसके बाद फ्लाइट को आपातकालीन रूप से बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया.
अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार, फ्लाइट में सवार प्रणीत कुमार अचानक आक्रामक हो गया. उसने 17 साल के एक किशोर के कंधे पर और दूसरे किशोर के सिर के पिछले हिस्से पर मेटल फोर्क से वार किया, जिससे दोनों घायल हो गए. जब फ्लाइट क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की तो प्रणीत ने हाथ से बंदूक का इशारा बनाकर अपने मुंह में रखा और गोली चलाने का नाटक किया. इस हरकत से यात्रियों में दहशत फैल गई और स्थिति बिगड़ने लगी.
महिला यात्री को मारा थप्पड़
हमले के बाद प्रणीत ने पास बैठी एक महिला यात्री की ओर रुख किया और उसे थप्पड़ मार दिया. फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तुरंत उसे काबू में किया और सुरक्षा कारणों से उसकी सीट से बांध दिया. इसके बाद पायलट ने विमान को बोस्टन एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
कितनी हो सकती है सजा?
अमेरिकी संघीय अभियोजन कार्यालय (U.S. Attorney’s Office Massachusetts) ने बताया कि प्रणीत पर खतरनाक हथियार से हमला (Assault with a dangerous weapon) का आरोप लगाया गया है. यह गंभीर अपराध है और इसके तहत दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की जेल, 3 साल तक की निगरानी अवधि (Supervised Release) और $250,000 (करीब ₹2 करोड़) तक का जुर्माना हो सकता है.
अधिकारियों के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि हमले के पीछे कोई मानसिक या व्यक्तिगत कारण था या नहीं. आरोपी को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे जल्द ही बोस्टन की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा.
