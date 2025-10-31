हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Vice President JD Vance: पश्मीना शॉल ओढ़े भारतीय मूल की हिंदू महिला ने छुड़ा दिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पसीने! जानें वहां हुआ क्या

US Vice President JD Vance: पश्मीना शॉल ओढ़े भारतीय मूल की हिंदू महिला ने छुड़ा दिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पसीने! जानें वहां हुआ क्या

मिसिसिपी यूनिवर्सिटि में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से एक भारतीय मूल की महिला ने प्रवासन नीति और धर्म पर तीखे सवाल पूछे, जिससे कार्यक्रम में तनावपूर्ण माहौल बन गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के मिसिसिपी यूनिवर्सिटि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा पल आया, जिसने पूरे हॉल को सन्न कर दिया. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब मंच पर माइग्रेशन पॉलिसी पर बोल रहे थे, तभी पश्मीना शॉल पहने भारतीय मूल की एक महिला छात्रा ने खड़े होकर उनसे सवाल पूछा. वेंस ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका को अब कानूनी प्रवासियों की संख्या घटानी चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से समाज पर बोझ बढ़ रहा है.

इस पर छात्रा ने सीधे उनसे पूछा कि आप हमें अमेरिकी सपना दिखाकर यहां लाए, हमने पढ़ाई की, काम किया, टैक्स दिया, अब आप कहते हैं कि हम ज़्यादा हैं? हमें बाहर निकालना चाहते हैं? छात्रा के सवाल के बाद सभागार तालियों से गूंज उठा और माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया.

वेंस का जवाब और बढ़ता तनाव

जेडी वेंस ने छात्रा के सवाल पर शांत रहने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि वे कानूनी प्रवासियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हर साल लाखों नए लोगों को देश में आने देने से सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने नागरिकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर प्रवासन की गति कम करनी चाहिए. छात्रा ने फिर कहा, “यह हंगामा नहीं, सवाल है. हम वही पूछ रहे हैं, जो हर प्रवासी महसूस कर रहा है.'' वेंस ने मुस्कराते हुए कहा कि बातचीत जरूरी है, लेकिन देश की नीतियां भावना नहीं, संतुलन पर आधारित होती हैं.

धर्म और पहचान पर भी उठा सवाल

बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई. छात्रा ने वेंस से पूछा कि क्या “अमेरिका से प्यार करने के लिए ईसाई होना जरूरी है?” यह सवाल इसलिए खास था क्योंकि वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हिंदू हैं. इस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेरी पत्नी हिंदू हैं और मैं ईसाई. मैं चाहता हूं कि वह हमारे धर्म को समझें, लेकिन अगर वह न चाहें तो यह उनका अधिकार है. ईश्वर ने हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आजादी दी है.” उनका यह जवाब सुनकर माहौल कुछ शांत हुआ, लेकिन वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई. हज़ारों भारतीय-अमेरिकी यूजर्स ने छात्रा के साहस की तारीफ की और कहा कि उसने हर प्रवासी की आवाज बनकर बात की.

भारतीय छात्रों और पेशेवरों में बढ़ती चिंता

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका की प्रवासन नीतियां लगातार सख्त होती जा रही हैं. कई भारतीय छात्र H-1B और OPT वीज़ा की नई शर्तों से परेशान हैं. हजारों वीजा रद्द हो चुके हैं और EAD (Employment Authorization) प्रक्रिया भी और जटिल बना दी गई है. भारतीय समुदाय का कहना है कि वे वर्षों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में योगदान दे रहे हैं, फिर भी अब उन्हें यह महसूस कराया जा रहा है कि वे बोझ हैं. इस वजह से कई युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं.

ये भी पढ़ें: बेंगलुरु: सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ डिलीवरी फ्रॉड, 1.85 लाख रुपए के फोन की जगह निकली ये चीज

Published at : 31 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
US Indian Students JD Vance WORLD NEWS IN HINDI US Immigration
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
जनरल नॉलेज
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
राजस्थान
MCD Bypolls: 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
MCD के 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget