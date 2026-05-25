नेपाल बॉर्डर पर भारतीय नागरिक गिरफ्तार! 20 हजार डॉलर समेत जानें और क्या-क्या हुआ बरामद

नेपाल केकाकरभिट्टा चेक पोस्ट पर एक भारतीय नागरिक को विदेशी करेंसी और सोने के साथ पकड़े जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिक परम पाठक को नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने जांच के दौरान गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान उसके पास से 20 हजार अमेरिकी डॉलर और करीब 570 ग्राम वजन के 6 सोने के बट्टे बरामद किए गए. इसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए नेपाल कस्टम विभाग को सौंप दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक, नेपाल कस्टम विभाग ने परम पाठक को 6 दिनों की रिमांड पर लिया है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद विदेशी मुद्रा और सोना कानूनी रूप से ले जाया जा रहा था या नहीं. परिवार का कहना है कि जो सोना बरामद हुआ है, वह भारत से खरीदा गया था और उसके वैध बिल भी मौजूद हैं.

परिवार ने यह भी दावा किया है कि परम पाठक मानसिक रूप से अस्थिर है.परम पाठक के पिता पुनीत पाठक एक व्यवसायी बताए जा रहे हैं. वह ‘परम एंटरप्राइजेज’ नाम की कंपनी के मालिक हैं, जो रेलवे इंजीनियरिंग मटेरियल और निर्माण कार्य से जुड़ी है. परिवार के अनुसार कंपनी करोड़ों रुपये का कारोबार करती है

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नेपाल कस्टम विभाग मामले की कर रही जांच

जानकारी के मुताबिक पुनीत पाठक फिलहाल काकरभिट्टा में मौजूद हैं और नेपाल कस्टम अधिकारियों से बातचीत कर मामले के समाधान की कोशिश कर रहे हैं. परिवार ने भारतीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप की मांग भी की है. फिलहाल नेपाल कस्टम विभाग मामले की कानूनी जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी.

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