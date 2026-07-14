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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेल टैंकर्स पर हुए हमले में मारा गया भारतीय, यूएई गुस्से से लाल, बोला- 'बेशर्मी, हमले का जवाब....'

तेल टैंकर्स पर हुए हमले में मारा गया भारतीय, यूएई गुस्से से लाल, बोला- 'बेशर्मी, हमले का जवाब....'

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएई के दो ऑयल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ. यूएई ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 08:43 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है. इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसके दो ऑयल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया. इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग घायल हुए हैं. यूएई ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

यूएई ने हमले को बताया 'बेशर्म हमला'

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसके दो तेल टैंकरों पर हुआ हमला "बेशर्म हमला" है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है. मंत्रालय के मुताबिक, इस हमले में एक चालक दल के सदस्य की जान गई है और आठ अन्य घायल हुए हैं. मंत्रालय ने कहा कि यूएई अपने क्षेत्र, नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हर कदम उठाने और इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है.

भारतीय क्रू मेंबर की मौत का दावा

'अल जजीरा' की रिपोर्ट के अनुसार, ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए इस हमले में 'मोम्बासा' नाम के ऑयल टैंकर पर तैनात एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई. वहीं आठ अन्य लोग घायल बताए गए हैं. हालांकि, इस हमले को लेकर ईरान की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यमन से सऊदी अरब पर भी मिसाइलें दागने की खबर

इस बीच क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यमन की ओर से सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट की दिशा में कम से कम छह मिसाइलें दागी गईं. सऊदी अरब के असीर क्षेत्र में कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है.

यह भी पढ़ेंः डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के दो साल पूरे, घटना के बारे में जानें क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं. गुटेरेस ने सभी पक्षों से संयम बरतने, सैन्य टकराव से बचने और बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की अपील की.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
UAE Strait Of Hormuz
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