हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील

अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील

HAL ने कहा कि एसजे-100 विमान का निर्माण भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत-रूस संबंध और स्वदेशी एविएशन क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है. स्वदेशी सरकारी एविएशन कंपनी HAL ने रूस के साथ सुखोई सुपरजेट (एसजे-100) यात्री विमान बनाने का करार किया है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के सीएमडी डीके सुनील के मौजूदगी में मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को मॉस्को में इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए.

HAL ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि इन एसजे-100 (सुखोई सुपरजेट) विमानों का इस्तेमाल उड़ान स्कीम के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा. हालांकि, एचएएल ने ये साफ नहीं किया कि कितने विमानों का भारत में बनाने पर सहमति बनी है और कब से उत्पादन शुरू होगा, लेकिन एविएशन कंपनी ने जरूर बताया कि उड़ान स्कीम के तहत इस वक्त देश में करीब 200 विमानों की जरूरत है. साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों (जैसे श्रीलंका, मालदीव इत्यादि) को इसमें जोड़ दें तो 350 अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता होगी.

सिविल एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर रूस-भारत का पहला समझौता

टू-इन इंजन वाले एसजे-100 विमान को रूस की सरकारी कंपनी, पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (PHSC-UAC) बनाती है. रूस में इस तरह के 200 विमानों को 16 कमर्शियल एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल करती है.

HAL के मुताबिक, कम दूरी की उड़ानों के लिए एसजे-100 एक गेम चेंजर साबित होगा. साथ ही एचएएल और UAC की साझेदारी एक दूसरे पर भरोसा का नतीजा है. एचएएल ने भारतीय वायुसेना के लिए रूस से लाइसेंस के जरिए करीब 250 सुखोई लड़ाकू विमान और 600 मिग-21 फाइटर जेट का निर्माण देश में ही किया है. लेकिन रूस से सिविल एयरक्राफ्ट के लिए अपने तरह का ये पहला समझौता है.

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत

HAL के लिए भी ये पहला सिविल एयरक्राफ्ट है. फिलहाल, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस के अलावा एचएएल, लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड, एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) ध्रुव और एचटीटी (ट्रेनर) एयरक्राफ्ट बनाती है. ये सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं. हालांकि, 1961 में एचएएल ने एवरो (एवीआरओ एचएस-748) यात्री विमान को भी बनाया था. लेकिन ये प्रोजेक्ट 1988 में बंद हो गया था.

एचएएल के मुताबिक, एसजे-100 विमान का निर्माण भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है. विनिर्माण से निजी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और विमानन उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

यह भी पढे़ंः आतंकी जगतार सिंह तारा को जालंधर कोर्ट ने किया बरी, 16 साल पुराने मामले में मिली राहत

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
HAL RUSSIA INDIA Sukhoi Superjet SJ 100
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
Live: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेन्नई में बनाए गए 215 राहत केंद्र, हाई अलर्ट पर टीमें, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
हेल्थ
Early Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
जनरल नॉलेज
UAE Lottery Rules: भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget