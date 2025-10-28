इंग्लैंड के वलसॉल के पार्क हॉल इलाके में भारतीय मूल की महिला से हुई बलात्कार की घटना से स्थानीय लोग बेहद हैरान और चिंतित हैं. ब्रिटेन की गृहमंत्री शबाना महमूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह घटना एक भयावह अपराध है और इसकी वजह से सिख समुदाय में डर का माहौल है.

शनिवार शाम को 20 साल की एक महिला से नस्ल के कारण बलात्कार किया गया था, जिसके आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वह अभी पुलिस हिरासत में है. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. घटना पर शबाना महमूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'वलसॉल में हुई नस्ल के आधार पर बलात्कार की घटना एक भयावह अपराध है. मेरी संवेदनाएं पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं.'

उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि स्थानीय सिख समुदाय को कितना डर महसूस हो रहा होगा. मैंने पुलिस और स्थानीय नेताओं से आश्वासन मांगा है कि वे इस अपराध से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.' शबाना महमूद ने कहा, 'मैं इस घटना के बारे में जानकारी रखने वालों से आग्रह करती हूं कि वे आगे आएं और जितनी जल्दी हो सके वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस से संपर्क करें.'

वलसॉल के स्थानीय पार्षदों ने सोमवार शाम को पुलिस के साथ बैठक की जिसमें जांच के अपडेट्स के बारे में बताया दया. पार्षद राम के. मेहमी ने कहा, 'मैं हैरान और निराश हूं. उस युवती के साथ जो हुआ वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.' भारतीय मूल के मेहमी डार्लास्टन में स्थानीय श्री गुरु रविदास मंदिर के संस्थापक-न्यासी हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं यहां 61 वर्ष से रह रहा हूं और मैंने ऐसे किसी मामले के बारे में कभी नहीं सुना. स्थानीय समुदाय गंभीर रूप से चिंतित है क्योंकि यह वेस्ट मिडलैंड्स में दूसरा (नस्लीय रूप से प्रेरित) हमला है.' पुलिस ने रविवार को संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया था. आरोपी करीब 30 वर्षीय एक श्वेत व्यक्ति बताया गया था.

वलसॉल में भारतीय मूल के दुकानदार ने कहा, 'मैं घटना के बारे में जानकर पूरी तरह स्तब्ध हूं. एक ग्राहक ने मुझे इसके बारे में बताया और मैं विश्वास नहीं कर सका कि इतनी शांतिपूर्ण कॉलोनी में ऐसा कुछ हो सकता है.' उन्होंने कहा, 'मैं भारत से हूं और यहां कुछ साल से रह रहा हूं. यह एक बहुत विविधतापूर्ण इलाका है और यहां कभी कोई नस्लीय घटना नहीं हुई.'

पुलिस ने पिछले महीने ओल्डबरी में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ हुई इसी तरह की वारदात के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.