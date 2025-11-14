हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा

दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया है कि दुबई में जोरा सिद्धू की गला रेतकर हत्या की गई है. आरोप है कि सिद्धू, बिश्नोई के निर्देश पर गैंग के लिए हैंडलर का काम कर रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 08:14 AM (IST)
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच कथित रूप से पहली बार गैंगवॉर की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं. ये दावा एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया है, जो कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े अकाउंट से शेयर हुआ है. इस पोस्ट के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है.

पोस्ट में कहा गया है कि दुबई में जोरा सिद्धू की गला रेतकर हत्या की गई है. आरोप है कि बिश्नोई के निर्देश पर गैंग के लिए सिद्धू हैंडलर का काम कर रहा था और दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में कई लोगों को धमकियां दे रहा था. पोस्ट में दावा किया गया है कि सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी, जिस कारण यह 'बदला' लिया गया.

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा गया
पोस्ट में कहा गया है कि आज दुबई में लॉरेंस का जोरा सिद्धू (सिप्पा) गला रेतकर मार दिया गया. यह काम हमने करवाया है. दुबई में बैठकर वह कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था. जो दुबई को सुरक्षित समझते हैं, समझ लें अगर हमारे दुश्मन हैं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं. इसमें रोहित गोदारा के अलावा गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सरन डेलाना और विक्की पहलवान कोटकपूरा का भी जिक्र किया गया है. ये सभी कथित तौर पर उसी गैंग के सदस्य बताए गए हैं, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. 

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर 
पोस्ट में आगे चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम पहुंचेंगे. जो भी विरोध करेगा, तैयार रहे. हालांकि दुबई पुलिस की ओर से अब तक इस कथित हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. कई सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार दुबई जैसे अत्यंत निगरानी वाले शहर में इस तरह की वारदात होना असामान्य माना जाता है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार महत्वपूर्ण है. 

भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं. हालांकि जब तक दुबई पुलिस द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती, तब तक यह मामला केवल सोशल मीडिया दावों पर आधारित माना जा रहा है. 

Published at : 14 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Embed widget