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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन

कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन

कतर में हुए हादसे में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकता रखने वाले हमारे 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है. 66 लोगों के घायल होने की खबर है. उनका इलाज जारी है. किसी की हालत फिलहाल जानलेवा नहीं है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 22 Jun 2026 08:58 PM (IST)
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कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक फैक्ट्री में काम के दौरान टेक्निकल समस्या की वजह से धमाका हो गया. इस धमाके से आग लग गई. इस घटना पर कतर के ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है. वहीं 66 लोग घायल हुए हैं. यह हादसा खाड़ी देशों में किसी भी एनर्जी सेक्टर पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है. 

अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं

अधिकारी इस घटना की जांच में जुटे हुए हैं. साथ ही जानकारी दी गई है कि यह एक हादसा था. न कि कोई तोड़फोड़ या दुश्मनी के कारण की गई कार्रवाई है. घटना ईरान की तरफ से किए हमलों के बाद हुई है. 

हादसे से जुड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक, भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकता रखने वाले हमारे 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है. 66 लोगों के घायल होने की खबर है. उनका इलाज जारी है. किसी की हालत फिलहाल जानलेवा नहीं है. 

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कतर में स्थित भारतीय दूतावास ने जारी किया नंबर

अब इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है. कतर में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कल (रविवार) रात रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुई दुखद घटना में जिन लोगों की क्षति पहुंची है, उनके परिवारों को हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. इसके अलावा दूतावास की तरफ से कहा गया है कि हम कतर अधिकारियों की लागातर संपर्क में हैं. जिन लोगों की जान गई है, या जो घायल हुए हैं, उनके परिवार को हर संभव मदद करेंगे.

दूतावास ने बकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. दूतावास की तरफ से जो संपर्क करने के लिए नंबर दिए हैं, उनमें हेल्पलाइन नंबर +974-55647502 या +975-55384683 शामिल है. साथ ही  ईमेल: cons.doha@mea.gov.in पर संपर्क करने का आग्रह किया गया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 22 Jun 2026 08:58 PM (IST)
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