मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को एक नई और सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी है और वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकलने का निर्देश दिया है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा, भारतीय नागरिक हवाई या जमीन किसी भी रास्ते ईरान की यात्रा नहीं करें. ईरान की यात्रा करना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है.' क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र (Airspace) पर पाबंदियां लगी हुई हैं. दूतावास के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को लेकर कई चुनौतियां बनी हुई हैं. इसमें कहा गया, 'जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में हैं, वे तुरंत देश छोड़ दें. नागरिक दूतावास के संपर्क में बने रहें.'

⚠️ Advisory as on 23 April 2026. pic.twitter.com/WIPNNtFspd — India in Iran (@India_in_Iran) April 23, 2026

भारतीय दूतावास ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी नागरिकों से अधिक सावधानी बरतने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है. इसके लिए दूतावास ने नंबर भी जारी किया है. मोबाइल नंबर +989128109115; +989128109109, +989128109102; +989932179359, ईमेल cons.tehran@mea.gov.in.