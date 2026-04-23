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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान खाली करें इंडियन', भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, ट्रंप की धमकी से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात

'ईरान खाली करें इंडियन', भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, ट्रंप की धमकी से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात

Iran US War: भारतीय दूतावास ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी नागरिकों से अधिक सावधानी बरतने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Apr 2026 09:18 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को एक नई और सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी है और वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकलने का निर्देश दिया है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा, भारतीय नागरिक हवाई या जमीन किसी भी रास्ते ईरान की यात्रा नहीं करें. ईरान की यात्रा करना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है.' क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र (Airspace) पर पाबंदियां लगी हुई हैं. दूतावास के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को लेकर कई चुनौतियां बनी हुई हैं. इसमें कहा गया, 'जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में हैं, वे तुरंत देश छोड़ दें. नागरिक दूतावास के संपर्क में बने रहें.'

भारतीय दूतावास ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी नागरिकों से अधिक सावधानी बरतने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है. इसके लिए दूतावास ने नंबर भी जारी किया है. मोबाइल नंबर +989128109115; +989128109109, +989128109102; +989932179359, ईमेल cons.tehran@mea.gov.in.

Published at : 23 Apr 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News INDIA Iran US War
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