इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं. शनिवार को तेल अवीव और तेहरान स्थित भारतीय दूतावासों ने 24 घंटे काम करने वाली इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ईरान ने कुछ घंटे पहले ही इजरायल की तरफ 8 मिसाइलें तान रखी हैं.

एडवाइजरी में जारी किए ईमेल और कॉल नंबर

भारतीय दूतावास की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस समय इजराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजराइली प्राधिकरणों तथा होम फ्रंट कमांड (oref.org.il/eng) द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों एवं प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है.

एडवाइजरी के मुताबिक, 'भारतीय नागरिकों को इजराइल के सभी गैर आवश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है. किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक भारत के दूतावास की 24x7 हेल्पलाइ पर संपर्क कर सकते हैं. दूतावास की तरफ से जारी नंबर निम्न हैं; +972-54-7520711, +972-54-3278392. ईमेल: cons1.telaviv@mea.gov.in'

Embassy of India in Israel issues advisory | In view of the prevailing situation in the region, all Indian nationals currently in Israel are advised to remain vigilant and strictly adhere to the safety guidelines and protocols issued by the Israeli authorities and the Home Front… pic.twitter.com/f1oCfKxFN0 — ANI (@ANI) January 15, 2026

भारत के नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी

इससे पहले भारत सरकार ने 15 जनवरी को अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है. ईरान में भारी तनाव के बीच सुरक्षा चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए, वहां भारतीय नागरिकों को निकालने की योजना बनाई है. तेहरान से नई दिल्ली के लिए फ्लाइट शुक्रवार 16 जनवरी को रवाना होगी.

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने बयान जारी कर कहा है कि सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. भारतीय दूतावास उनके व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट ले लिए हैं. पहले बैच को सुबह 8 बजे तैयार रहने के लिए कहा गया है.