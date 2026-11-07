दुनियाभर में दिवाली का जश्न, अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर दुबई तक दीपोत्सव की धूम

दुनिया भर में दीपोत्सव की धूम है. दुबई से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जश्न मनाया जा रहा है. कई देशों के भारतीय दूतावासों ने दीपोत्सव का पर्व मनाया और भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने रखी.

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पारंपरिक दीया जलाकर दिवाली मनाई. इस कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी कम्युनिटी के कई प्रमुख लोग शामिल हुए. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी ओवल ऑफिस में इस दौरान मौजूद रहे.

🪔 Trump Lights Diya At White House To Mark Diwali Celebrations India's Ambassador to the US Vinay Kwatra joined Indian-American community members for the ceremony. https://t.co/qxMH9jxlQj — RT_India (@RT_India_news) November 7, 2026

दुबई में मनी दिवाली

दुबई में वर्ल्ड कम्युनिटी ने दिवाली का जश्न मनाया. दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने FOI इवेंट्स के साथ मिलकर एक वैश्विक दिवाली समारोह का आयोजन किया. इसमें राजनयिकों, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया. यह आयोजन सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोस्ती की भावना के साथ दिवाली का उत्सव मनाने के लिए किया गया था.

𝐃𝐮𝐛𝐚𝐢 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐃𝐢𝐰𝐚𝐥𝐢 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 🔸The Consulate General of India in Dubai, in collaboration with FOI Events, organised a global Diwali celebration, bringing together members of the diplomatic corps, representatives of UAE authorities and the Indian community to mark the Festival of Lights in a spirit of cultural exchange and friendship. 🔸This was the first time such an event, with the participation of several countries, was held as part of Diwali celebrations in Dubai. 🔸Country-themed display stalls by Sri Lanka, Indonesia, Nepal, Malaysia and Thailand formed a key feature of the event, showcasing the Diwali traditions and customs of their country. #Dubai #DubaiCelebratesDiwali #Diwali — All India Radio News (@airnewsalerts) November 3, 2026

यह पहली बार है, जब दुबई में दिवाली के जश्न के हिस्से के रूप में इतने सारे देशों के भागीदारी वाला आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया और थाईलैंड के स्पेशल स्टॉल लगाए गए. इनमें देशों की दिवाली से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया गया.



भारत में EU ने मनाई दिवाली

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन एरिक ने अपनी पहली दिवाली मनाई. भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, जीन एरिक ने अपनी पहली दिवाली मनाई.



कोरियाई दूतावास ने मनाई दिवाली

भारत में कोरियाई दूतावास ने एक विशेष दीया सजाने की वर्कशॉप का आयोजन कर दिवाली का उत्सव मनाया. यह आयोजन भारत-कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और गहरी दोस्ती को दर्शाता है.

कुवैत में भारतीय दूतावास ने मनाई दिवाली

इसके अलावा कुवैत में भारतीय दूतावास ने भारतीय और कुवैती परंपराओं के अनूठे संगम के साथ दिवाली मनाई. कुवैत में भारतीय दूतावास ने इंडिया हाउस में दिवाली दिवानिया नाम से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया. इसमें दिवाली के उत्सव और कुवैत की पारंपरिक दिवानिया संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिला. यह आयोजन भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों के 65 ाल पूरे होने का प्रतीक है. जो दोनों देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है.

𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐊𝐮𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐃𝐢𝐰𝐚𝐥𝐢 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐅𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐮𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 @indembkwt organised a two-day celebration titled ‘Diwali Diwaniya’ at India House, bringing together the festive spirit of Diwali and Kuwait’s traditional culture of Diwaniya. The celebrations also marked 65 years of diplomatic relations between India and Kuwait, highlighting the enduring friendship and cultural ties between the two countries. #Diwali2026 — All India Radio News (@airnewsalerts) November 5, 2026

नॉर्वे दूतावास ने मनाई दिवाली

रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास की तरफ से भी दिवाली का जश्न मनाया गया. इस दौरान दूतावास ने एक्स पर संदेश जारी करते हुए कहा कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. नॉर्वेजियन दूतावास दिवाली के जश्न में शामिल है. सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना करता है.

इजरायल में दिवाली का जश्न

इजरायल में भी भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों और दोस्तों के साथ दिवाली का पर्व मनाया. साथ ही शुभकामनाएं प्रेषित की. एक्स पर पोस्ट करते हुए दूतावास ने लिखा कि प्रकाश का यह त्योहार हमारे जीवन को उम्मीद, खुशी और सकारात्मकता से रोशन करे. सभी के जीवन में सद्भाव और समृद्धि लाए.