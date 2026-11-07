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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनियाभर में दिवाली का जश्न, अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर दुबई तक दीपोत्सव की धूम

दुनियाभर में दिवाली का जश्न, अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर दुबई तक दीपोत्सव की धूम

दुनियाभर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दीया जलाकर दिवाली पर्व मनाया. वहीं, कुवैत से लेकर दुबई तक दीपोत्सव के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Nov 2026 09:31 PM (IST)
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दुनिया भर में दीपोत्सव की धूम है. दुबई से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जश्न मनाया जा रहा है. कई देशों के भारतीय दूतावासों ने दीपोत्सव का पर्व मनाया और भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने रखी. 

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पारंपरिक दीया जलाकर दिवाली मनाई. इस कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी कम्युनिटी के कई प्रमुख लोग शामिल हुए. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी ओवल ऑफिस में इस दौरान मौजूद रहे.

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दुबई में मनी दिवाली

दुबई में वर्ल्ड कम्युनिटी ने दिवाली का जश्न मनाया. दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने FOI इवेंट्स के साथ मिलकर एक वैश्विक दिवाली समारोह का आयोजन किया. इसमें राजनयिकों, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया. यह आयोजन सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोस्ती की भावना के साथ दिवाली का उत्सव मनाने के लिए किया गया था. 

यह पहली बार है, जब दुबई में दिवाली के जश्न के हिस्से के रूप में इतने सारे देशों के भागीदारी वाला आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया और थाईलैंड के स्पेशल स्टॉल लगाए गए. इनमें देशों की दिवाली से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया गया.  

भारत में EU  ने मनाई दिवाली

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन एरिक ने अपनी पहली दिवाली मनाई. भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, जीन एरिक ने अपनी पहली दिवाली मनाई. 

कोरियाई दूतावास ने मनाई दिवाली

भारत में कोरियाई दूतावास ने एक विशेष दीया सजाने की वर्कशॉप का आयोजन कर दिवाली का उत्सव मनाया. यह आयोजन भारत-कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और गहरी दोस्ती को दर्शाता है. 

कुवैत में भारतीय दूतावास ने मनाई दिवाली

इसके अलावा कुवैत में भारतीय दूतावास ने भारतीय और कुवैती परंपराओं के अनूठे संगम के साथ दिवाली मनाई. कुवैत में भारतीय दूतावास ने इंडिया हाउस में दिवाली दिवानिया नाम से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया. इसमें दिवाली के उत्सव और कुवैत की पारंपरिक दिवानिया संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिला. यह आयोजन भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों के 65 ाल पूरे होने का प्रतीक है. जो दोनों देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है.

नॉर्वे दूतावास ने मनाई दिवाली

रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास की तरफ से भी दिवाली का जश्न मनाया गया. इस दौरान दूतावास ने एक्स पर संदेश जारी करते हुए कहा कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. नॉर्वेजियन दूतावास दिवाली के जश्न में शामिल है. सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना करता है. 

इजरायल में दिवाली का जश्न

इजरायल में भी भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों और दोस्तों के साथ दिवाली का पर्व मनाया. साथ ही शुभकामनाएं प्रेषित की. एक्स पर पोस्ट करते हुए दूतावास ने लिखा कि प्रकाश का यह त्योहार हमारे जीवन को उम्मीद, खुशी और सकारात्मकता से रोशन करे. सभी के जीवन में सद्भाव और समृद्धि लाए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Nov 2026 09:01 PM (IST)
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