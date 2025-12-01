भारत की जीडीपी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8.2 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज की है. भारत की परफॉर्मेंस की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है. पाक एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने इसके लिए भारत को बधाई दी है और अपने मुल्क की हालत पर शर्मिंदगी जताई है.

ताहिर गोरा ने कहा कि भारत 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट से विकास कर रहा है और पाकिस्तान में इस बात की गिनती हो रही है कि आतंकवाद के खिलाफ कितने ऑपरेशंस चलाए गए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी स्पोकसपर्सन बता रहा है कि 4 नवंबर से 28 नवंबर तक आतंकवाद के खिलाफ 4,910 ऑपरेशंस चलाए गए. ताहिर गोरा ने कहा कि फर्क देखिए दोनों देशों में कि भारत अपना ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत के साथ रिकॉर्ड लेवल पर नोट कर रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद से जुड़े ऑपरेशंस की गिनती कर रहा है.

उन्होंने कहा, 'भारत का ये ग्रोथ रेट देखकर पूरी दुनिया हैरान है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है और भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कह रहे थे कि हां हमारी इकोनॉमी काफी पीछे है, लेकिन अब ये आंकड़ा देखकर पूरी दुनिया और यहां तक की खुद भारतीय भी हैरान हैं.'

ताहिर गोरा ने कहा कि भारतीय उम्मीद कर रहे थे कि 6.7 प्रतिशत के आसपास भी ग्रोथ रेट हुआ तो बहुत बड़ी बात है, तब भी पूरी दुनिया से ज्यादा है, लेकिन भारत 8.2 की ग्रोथ रेट पर आता है और यहां पाकिस्तानी आर्मी का स्पोकसपर्सन आतंक के खिलाफ ऑपरेशंस की गिनती कर रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं बार-बार बता रहा था कि मुझसे इन ऑपरेशंस की गिनती नहीं हो रही थी. मुझे लगा था कि ये आंकड़ा सैकड़ों में होगा, तब भी मैं इनकी गिनती नहीं कर पा रहा था. अब आर्मी के प्रवक्ता का कहना है कि 4,910 ऑपरेशंस चलाए गए यानी एक दिन में सैकड़ों ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे. ये हैं हालात.'

ताहिर गोरा ने कहा कि पाकिस्तान की इस हालत पर दो शेर याद आ रहे हैं. ये शेर पाकिस्तान के ही पंजाबी उर्दू के शायर बाबा अबीर अब्बू जरी के हैं. ये शेर हैं- 'हर रोज किसी शहर में होते है धमाके, रहती है मेरे देश में शबरात मुसलसल. हमने तो कोई चीज भी इजाद नहीं की, आते हैं नजर उनके कमालात मुसलसल.' ये हैं वो शेर जो पाकिस्तानी गा सकते हैं.

ताहिर गोरा ने कहा, 'भारत की 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के लिए बधाईयां और पाकिस्तान को मैं किस बात की बधाई दूं, ये मेरी समझ से बाहर है. ये जो गिनती ये कर रहे हैं, इसकी मैं बधाईयां दूं?'