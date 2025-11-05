Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत का अर्थ है कि उन्होंने उठाए गए मुद्दों के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ा है और एक तरह से यह जीत अमेरिका में दक्षिणपंथी आंदोलनों के लिए शहर का जवाब है. यह बात भारत के दो राजनयिकों ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को कही.

उन्होंने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि ममदानी अपने प्रचार अभियान के दौरान किए गए महत्वाकांक्षी वादों को किस प्रकार पूरा करेंगे.

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ने मेयर चुनाव में हासिल की जीत

भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी को मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया. प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लिवा को हराया है. भारत के पूर्व राजदूतों सहित अंतरराष्ट्रीय मामलों के कई विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया.

ट्रंप की नीतियों का जवाब है न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत- राजामणि

वरिष्ठ राजनयिक वेणु राजामणि ने पीटीआई-भाषा को बताया कि ममदानी की जीत एक तरह से, न्यूयॉर्क शहर का अमेरिका में पनप रहे दक्षिणपंथी आंदोलनों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपनाई जा रही नीतियों को जवाब है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने खुलेतौर पर कुओमो का समर्थन किया, लेकिन लोगों ने फिर भी ममदानी को वोट दिया. पूर्व राजदूत ने कहा, ‘समान रूप से महत्वपूर्ण वह समाजवादी एजेंडा है, जिसे उन्होंने (ममदानी) आगे बढ़ाया है, जिसमें मुफ्त परिवहन और गरीबों के लिए आवास शामिल हैं.’

डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप से निपटने के लिए सही रणनीति नहीं बना पाई- अशोक

एक अन्य वरिष्ठ राजनयिक अशोक कंठ ने कहा कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए सही रणनीति नहीं बना पाई है. इसलिए ममदानी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है, जिसमें सामर्थ्य का सवाल शामिल है, क्योंकि घर और किराने का सामान खरीदने के मामले में सब कुछ उनकी पहुंच से बाहर हो गया है. चीन में भारत के राजदूत रहे कंठ ने कहा कि ममदानी ने लोगों की दिक्कतों को समझा और इसी मुद्दे को भुनाया.

