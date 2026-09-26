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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUNGA में पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी वाली भारतीय डिप्लोमैट, कौन हैं पेटल गहलोत?

UNGA में पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी वाली भारतीय डिप्लोमैट, कौन हैं पेटल गहलोत?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दीं. शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा. भारतीय डिप्लोमैट पेटल गहलोत ने शहबाज को करारा जवाब दिया.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 10:13 AM (IST)
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पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर को लेकर झूठ फैलाया. भारत ने इसका करारा जवाब दिया. भारत की ओर से पेटल गहलोत ने करारा जवाब दिया. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर आतंकवाद तक, हर मोर्चे पर घेरा. पेटल गहलोत भारतीय विदेश सेवा (IFS) की करियर डिप्लोमैट हैं, जो फिलहाल न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं.

पेटल जुलाई 2023 से इस जिम्मेदारी को संभाल रही हैं. गहलोत की पेशेवर पहचान केवल एक राजनयिक तक सीमित नहीं है. वह इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और संगीत से भी जुड़ी हैं. उनके पेशेवर प्रोफाइल में नेगोशिएशन और भाषा व्याख्या से जुड़े कौशल प्रमुखता से दर्ज हैं.

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सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक गहलोत संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के कार्यालय में एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुकी हैं. इससे पहले जून 2020 से जुलाई 2023 तक वह भारत के विदेश मंत्रालय में अंडरसेक्रेटरी के पद पर रहीं. संयुक्त राष्ट्र और विदेश मंत्रालय से जुड़े इन अनुभवों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और बहुपक्षीय मंचों पर काम करने का अनुभव दिया है.

पेटल ने कहां-कहां की पढ़ाई

गहलोत की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी राजनीति और भाषाओं से जुड़ी रही है. उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और फ्रेंच लिटरेचर में बीए किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में एमए किया.

भाषा और व्याख्या के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए उन्होंने अमेरिका के मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एट मॉन्टेरी से लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन में एमए किया. उनकी विशेषज्ञताओं में कॉन्सेक्यूटिव और सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन शामिल हैं.

इंडियन म्यूजिक ग्रुप से भी कनेक्शन

कॉलेज के दौरान वह इंडियन म्यूजिक ग्रुप और मल्हार जैसी गतिविधियों से भी जुड़ी रहीं. इस तरह पेटल गहलोत की प्रोफाइल में कूटनीति, भाषाई दक्षता, बातचीत-कौशल और संगीत, चार अलग-अलग क्षेत्रों का संगम दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें : PoK, लादेन और आतंकवाद... शहबाज ने कश्मीर का नाम लिया तो भारत ने UNGA में धो डाला

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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