UNGA में पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी वाली भारतीय डिप्लोमैट, कौन हैं पेटल गहलोत?

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर को लेकर झूठ फैलाया. भारत ने इसका करारा जवाब दिया. भारत की ओर से पेटल गहलोत ने करारा जवाब दिया. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर आतंकवाद तक, हर मोर्चे पर घेरा. पेटल गहलोत भारतीय विदेश सेवा (IFS) की करियर डिप्लोमैट हैं, जो फिलहाल न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं.

पेटल जुलाई 2023 से इस जिम्मेदारी को संभाल रही हैं. गहलोत की पेशेवर पहचान केवल एक राजनयिक तक सीमित नहीं है. वह इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और संगीत से भी जुड़ी हैं. उनके पेशेवर प्रोफाइल में नेगोशिएशन और भाषा व्याख्या से जुड़े कौशल प्रमुखता से दर्ज हैं.

सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक गहलोत संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के कार्यालय में एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुकी हैं. इससे पहले जून 2020 से जुलाई 2023 तक वह भारत के विदेश मंत्रालय में अंडरसेक्रेटरी के पद पर रहीं. संयुक्त राष्ट्र और विदेश मंत्रालय से जुड़े इन अनुभवों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और बहुपक्षीय मंचों पर काम करने का अनुभव दिया है.

पेटल ने कहां-कहां की पढ़ाई

गहलोत की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी राजनीति और भाषाओं से जुड़ी रही है. उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और फ्रेंच लिटरेचर में बीए किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में एमए किया.

भाषा और व्याख्या के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए उन्होंने अमेरिका के मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एट मॉन्टेरी से लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन में एमए किया. उनकी विशेषज्ञताओं में कॉन्सेक्यूटिव और सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन शामिल हैं.

इंडियन म्यूजिक ग्रुप से भी कनेक्शन

कॉलेज के दौरान वह इंडियन म्यूजिक ग्रुप और मल्हार जैसी गतिविधियों से भी जुड़ी रहीं. इस तरह पेटल गहलोत की प्रोफाइल में कूटनीति, भाषाई दक्षता, बातचीत-कौशल और संगीत, चार अलग-अलग क्षेत्रों का संगम दिखाई देता है.

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