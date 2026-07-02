भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी चाहिए, इस मांग को लेकर दोनों देशों के 117 लोगों ने पीएम मोदी-शहबाज शरीफ को ओपन लेटर लिखा है. इस बीच भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. भारत लंबे समय से पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है. इसी के मद्देनजर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने बेहद स्पष्ट शब्दों में दुनिया को संदेश दिया है कि आतंकवाद का कोई रंग, धर्म या श्रेणी नहीं होती. UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर धोया.

उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी, जब दुनिया दोहरे मानदंडों को छोड़कर आतंकवादियों और उसके मददगारों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई करेगी. भारत ने स्पष्ट किया कि केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि आतंकवाद के योजनाकारों, फंड करने वालों और प्रायोजकों को कटघरे तक पहुंचाना ही असली मकसद होना चाहिए.

भारत का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक स्तर पर आतंकवाद फैलाने के लिए एडवांस्ड तकनीकों का इस्तेमाल और सीमा पार आतंकी नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ रही है. UN में भारत ने साफ किया कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय अच्छे और बुरे आतंकवाद की सोच से बाहर नहीं निकला तो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर होती चली जाएगी. इतना ही नहीं बल्कि भारत ने ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क वेब और सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे आतंकवाद पर भी दुनिया को चेतावनी दी.

FATF के नियमों को पूरी तरह लागू करना जरूरी

भारत की ओर से स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद के फंड को रोकना वैश्विक रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए. इसके लिए देशों के बीच खुफिया जानकारी शेयरिंग को और बढ़ाना होगा. पी हरीश ने कहा कि Financial Action Task Force के नियमों को पूरी तरह से लागू करना जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से को आतंकवाद के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने दिया जाना चाहिए.

टेररिज्म के नए हथियार बन रहे AI, डीपफेक और डार्क वेब

पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में ये भी चेताया कि आतंकवादी अब तेजी से नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन, हथियार, सोशल मीडिया, मैपिंग ऐप, ऑनलाइन कट्टरपंथ, AI, डीपफेक और डार्क वेब जैसी चीजें टेररिज्म के नए हथियार बनते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल इको सिस्टम विकसित करना समय की जरूरत है ताकि टेररिस्ट इन एडवांस्ड तकनीकों का दुरुपयोग न कर सकें.

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