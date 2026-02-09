टी20 विश्वकप का धमाकेदार आगाज हो चुका है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के होने पर संदेह के बादल अभी तक मंडरा रहे हैं. सवाल केवल एक है कि क्या मैच होगा या फिर नहीं, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में केवल 6 दिन बाद होने वाले इस बड़े मैच में अनिश्चितता बनी हुई है. स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को दो सदस्यीय डेलीगेशन लाहौर भेजा है.

उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी ने मामले के सकारात्मक रिजल्ट की उम्मीद को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात की. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष बातचीत को लेकर तैयार दिख रहे हैं. आईसीसी का प्रतिमंडल नकवी को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीन करने के लिए राजी करने में कामयाब रहा.

नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, वह सोमवार (9 फरवरी) को शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और आईसीसी के प्रतिमंडल के साथ हुई चर्चा की जानकारी देंगे. रिपोर्ट के मुताबिक मामले में आखिरी फैसला 24 से 48 घंटे के भीतर होने की उम्मीद है. हिंदुस्तान टाइम्स को एक सूत्र ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर पीसीबी कोई फैसला नहीं ले सकता है, यह पूरी तरीके से पाक सरकार पर निर्भर करता है. यानी मैच को लेकर पाकिस्तान का क्या रुख होगा, इसका फैसला पाक पीएम शहबाज शरीफ करेंगे.

भारत के खिलाफ न खेलने की घोषणा की थी

इससे पहले 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार की ओर से ऑफिशियल एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें टी20 वर्ल्डकफ में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच को न खेलने की घोषणा की थी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसी बात को कैबिनेट मीटिंग में भी दोहराया. अगर पीसीबी भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहती है तो उसे सरकार की अनुमति चाहिए होगी ऐसे में देखना होगा कि नकवी और शहबाज शरीफ के बीच होने वाली बैठक में क्या फैसला होता है.