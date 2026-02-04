'अमेरिका से तेल खरीदेगा भारत और रूस से..', भारत-US ट्रेड डील को लेकर व्हाइट हाउस का बयान

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट का बयान आया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत के बाद भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने जा रहा है.

व्हाइट हाउस के बाहर मंगलवार (3 फरवरी) को पत्रकारों से बात करते हुए लेविट ने कहा कि नई दिल्ली ने रूस से तेल आयात बंद करने और अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाने के लिए कमिटमेंट किया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है, जो उनके अनुसार अमेरिकी श्रमिकों और उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा. वर्तमान में वेनेजुएला के तेल व्यापार को वाशिंगटन ही संभाल रहा है.

क्या बोलीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव

मीडिया को संबोधित करते हुए लेविट ने कहा कि यह समझौता राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई सीधी फोन कॉल के बाद हुआ. लीविट ने इस समझौते को अमेरिकी आर्थिक हितों को मजबूत करने और भारत की रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने का व्यापक प्रयास बताया. ऊर्जा समझौतों के साथ-साथ लेविट ने कहा कि भारत ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करने की भी प्रतिबद्धता जताई है.

उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली परिवहन, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है. उन्होंने इसे वार्ता का एक प्रमुख परिणाम बताते हुए अमेरिकी बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाला बताया.

फॉक्स न्यूज को दिए एक अलग इंटरव्यू में लेविट ने इन दावों को दोहराया और समझौते को सुरक्षित करने में राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इस समझौते में ऊर्जा आयात, निवेश और व्यापार पहुंच से संबंधित प्रतिबद्धताएं शामिल थीं, जिनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा.

पीयूष गोयल का बयान

व्हाइट हाउस ने इस समझौते को एक बड़ी आर्थिक सफलता बताया है, वहीं भारतीय अधिकारियों का ध्यान घरेलू सुरक्षा उपायों पर केंद्रित रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि कृषि और दुग्ध उत्पादन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते के तहत संरक्षित किया गया है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं.

