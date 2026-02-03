भारत और अमेरिका के बीच घोषित नई ट्रेड डील ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल मचा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा को केवल व्यापारिक फैसला नहीं माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे गहरी कूटनीतिक मजबूरी और रणनीतिक गणना काम कर रही है. यह समझौता ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिका कई मोर्चों पर दबाव में है, जबकि भारत ने संतुलित कूटनीति के जरिए अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को समझने के लिए इसके समय को देखना जरूरी है. अमेरिका ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए थे. भारत पर भी 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया था, जिससे टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों को नुकसान हुआ. अब टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है. इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निर्यात बढ़ने की संभावना मजबूत होगी.

वैश्विक राजनीति में इस डील का क्या मतलब है

इस समझौते का असर केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है. अमेरिका इस समय यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक मतभेदों से जूझ रहा है और ईरान को लेकर मध्य-पूर्व में तनाव बना हुआ है. साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. ऐसे माहौल में अमेरिका के लिए एशिया में एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार जरूरी हो गया था. भारत ने इसी स्थिति का फायदा उठाया. जानकारों का कहना है कि यह डील इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन का संकेत भी देती है और भारत की रणनीतिक अहमियत को और मजबूत करती है.

भारत को कैसे मिली बढ़त

भारत के लिए यह ट्रेड डील इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे उसे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ रेट मिला है. ये देश लंबे समय से टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत के बड़े प्रतिस्पर्धी रहे हैं. कम टैरिफ की वजह से अब अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत ज्यादा आकर्षक होगी. इससे निर्यात बढ़ने और घरेलू उद्योगों में निवेश आने की उम्मीद की जा रही है.

अमेरिका पर दबाव कैसे बढ़ा: यूरोप और ईरान की भूमिका

विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका पर दबाव बनने की एक बड़ी वजह भारत और यूरोपीय संघ के बीच तेजी से आगे बढ़ रही फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत रही. अमेरिका को यह संकेत मिला कि अगर उसने भारत के साथ लचीलापन नहीं दिखाया तो वह एक बड़े बाजार में पीछे रह सकता है. दूसरी ओर ईरान को लेकर मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय रहा. ऐसे समय में भारत, जो एक तरफ पश्चिमी देशों से संबंध रखता है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखता है, अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से और अहम हो गया. इसी स्थिति में भारत ने साफ संदेश दिया कि वह अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन सहयोग के लिए तैयार है. नतीजतन अमेरिका को टैरिफ में कटौती करनी पड़ी.

विशेषज्ञों की नजर में भारत की बड़ी जीत

अमेरिकी लेखक और पत्रकार सदानंद धुमे ने इस डील को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता बताया है. उनके अनुसार अमेरिकी टैरिफ से राहत पाना और प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर शर्तें हासिल करना आसान नहीं था. इसके साथ ही भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल की यह एक मजबूत शुरुआत है, जिसने भारत-अमेरिका रिश्तों को नई दिशा दी है.

Credit where credit is due: Negotiating an end to punitive U.S. tariffs, and ending up with a better rate than competitors such as Vietnam and Bangladesh, is a major diplomatic/economic win for the Modi government. Also a great start to @USAmbIndia Sergio Gor’s tenure in India. https://t.co/FeAVRkkm6P — Sadanand Dhume (@dhume) February 2, 2026

ट्रंप का दावा और रूसी तेल पर सवाल

डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रेड डील को निजी रिश्तों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध से जोड़कर पेश किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने का भरोसा दिया है. हालांकि इस दावे पर विशेषज्ञों में मतभेद है. अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत ने नवंबर के बाद रूसी तेल का आयात जरूर कम किया है, लेकिन पूरी तरह रोक लगाने की औपचारिक सहमति की बात स्पष्ट नहीं है. भारत की नीति ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की रही है. रूस से तेल आयात भारत के लिए किफायती और रणनीतिक दोनों कारणों से अहम रहा है. ऐसे में भारत ने संतुलन बनाते हुए आंशिक कटौती की, लेकिन किसी कठोर प्रतिबद्धता से दूरी बनाए रखी.

I highly doubt Modi “agreed to stop buying” Russian oil, as Trump claimed. India has, however, reduced its Russian oil imports since the new US Russia sanctions were instituted in November. That, along w/Amb Gor’s push for a deal, likely helped get them to the finish line. — Michael Kugelman (@MichaelKugelman) February 2, 2026

ये भी पढ़ें: T20 World Cup: भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'