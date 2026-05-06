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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत-अमेरिका ट्रेड डील... ', व्यापार समझौते को लेकर इंडिया की तारीफ करते हुए क्या बोले ट्रंप के मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ

'भारत-अमेरिका ट्रेड डील... ', व्यापार समझौते को लेकर इंडिया की तारीफ करते हुए क्या बोले ट्रंप के मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ

भारत और अमेरिका ने 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की थी लेकिन अभी तक ये डील साइन नहीं हो पाई है. इसे लेकर अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ का बयान आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 May 2026 06:53 AM (IST)
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अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील (व्यापार समझौते) पर साइन करने के बेहद करीब हैं. उन्हें सिर्फ आखिरी बाधा पार करने की आवश्यकता है. भारत को विश्व की महान शक्तियों में एक बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण है.

पीटीआई के मुताबिक, मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लैंडौ ने कहा कि भारत और अमेरिका महीनों से बातचीत कर रहे हैं और दोनों पक्षों के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना और एजेंडे में शामिल अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है. उन्होंने वैश्विक लेवल पर भारत के महत्व को दोहराया और कहा कि दोनों देशों को आखिरी बाधा पार करने की जरूरत है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी.

क्या बोले अमेरिकी उप विदेश मंत्री 
उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये डील कब होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसके बहुत करीब हैं. भारत के महत्व के बारे में बात करते हुए लैंडौ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत महानतम शक्तियों में से एक है. उन्होंने आगे कहा कि भारत में अपार आर्थिक क्षमता है, लेकिन भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक मॉडलों के कारण कई दशकों तक इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करने और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए तैयार है. 

भारत-अमेरिका ट्रेड डील
भारत और अमेरिका ने 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की और 7 फरवरी को डील का टेक्स्ट जारी किया. भारतीय वार्ताकार पिछले महीने व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिका में थे. इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी बाजारों में तरजीह चाहता है, क्योंकि दोनों देशों का टारगेट 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है.

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इस फ्रेमवर्क के मुताबिक अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी. रूसी तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर लगने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा दिया गया था और समझौते के तहत बाकी 25 प्रतिशत को घटाकर 18 प्रतिशत करने का वादा किया था लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया. 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत नए वैश्विक टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत अपने हितों की रक्षा करने के लिए समझौते को फिर से संशोधित और नया रूप देने की कोशिश कर रहा है.

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Published at : 06 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
US Trade Deal INDIA Christopher Landau
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