अमेरिकी मेवे, शराब, स्पिरिट, फल, सब्जियों पर टैरिफ जीरो? ट्रेड डील पर US के दावे चौंकाने वाले

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं. सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, जबकि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कई बड़े दावे किए हैं.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 0 कर देगा. राष्ट्रपति ट्रंप के भारत के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते से अमेरिकी किसानों और उत्पादकों को भारतीय बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस समझौते से भारत को कुछ कृषि उत्पादों के आयात पर सुरक्षा बनाए रखने की अनुमति मिलेगी.

पीयूष गोयल ने क्या कहा

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में केवल 20 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मोदी-ट्रंप की मित्रता की प्रशंसा की और सभी 140 करोड़ (1.4 अरब) भारतीयों को लाभ पहुंचाने का वादा किया. उन्होंने कहा कि समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने के बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस सप्ताह के भीतर एक संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर का बयान

जैमीसन ग्रीर ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में कई चीजों जैसे मेवे, शराब, स्पिरिट, फल, सब्जियां आदि पर टैरिफ शून्य होने जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने चावल, सोयाबीन, चीनी या दुग्ध उत्पादों का ज़िक्र नहीं किया, ये वो चीजें हैं जिन्हें भारत ने यूरोपीय संघ के साथ अपने हालिया व्यापार समझौते से भी बाहर रखा है.

ट्रंप ने क्या कहा था

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, जिन्होंने 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने, अमेरिका पर टैरिफ शून्य करने और रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है, क्योंकि अमेरिकियों का मानना ​​है कि दिल्ली की खरीद अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रही थी.

ट्रंप की पोस्ट के बाद अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 फीसदी टैरिफ के अलावा समझौते की डिटेल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी. भारत वर्तमान में अमेरिका से सालाना 50 अरब डॉलर से कम का आयात करता है, इसलिए इसे बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक लाना चुनौतीपूर्ण होगा. ये सवाल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उठाए.

