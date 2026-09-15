गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकिसके पास कितने परमाणु हथियार, टॉप पर कौन, भारत कहां? SIPRI की ताजा रिपोर्ट

किसके पास कितने परमाणु हथियार, टॉप पर कौन, भारत कहां? SIPRI की ताजा रिपोर्ट

निया के नौ परमाणु-हथियार वाले देशों ने मिसाइलों और दूसरे डिलीवरी सिस्टम पर तैनात परमाणु वॉरहेड्स की संख्या बढ़ा दी है. कई सालों के बाद ऐसा हुआ है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव उलझा हुआ है मगर दुनिया के नौ परमाणु-हथियार वाले देशों ने मिसाइलों और दूसरे डिलीवरी सिस्टम पर तैनात परमाणु वॉरहेड्स की संख्या बढ़ा दी है. कई सालों में यह पहली बार है जब ऐसी बढ़ोतरी हुई है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित 4,012 वॉरहेड्स मिसाइलों और बॉम्बर बेस पर तैनात किए गए थे.

100 की हुई बढ़ोतरी
यह जनवरी 2025 के अनुमान की तुलना में तैनात वॉरहेड्स में लगभग 100 की बढ़ोतरी है. यह मुख्य रूप से रूस के परमाणु वॉरहेड की तैनाती के नए आकलन और 2025 के दौरान चीन और भारत द्वारा नए परमाणु वॉरहेड की तैनाती के बारे में SIPRI के आकलन पर आधारित है. SIPRI का अनुमान है कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर 2100 से 2200 तैनात वॉरहेड्स को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया था. अलर्ट पर रखे गए इन वॉरहेड्स में से लगभग सभी रूस और अमेरिका के थे, जबकि फ्रांस और यूके के पास इनकी संख्या कम थी.

चीन और भारत ने वॉरहेड्स तैनात किए
SIPRI की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन और भारत ने भी शायद हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर वॉरहेड्स तैनात करना शुरू कर दिया है. इसलिए, परमाणु हथियार वाले नौ देशों में से तीन– रूस, चीन और भारत ने अपने तैनात वॉरहेड्स की संख्या बढ़ा दी है. रूस ने अपने तैनात परमाणु हथियारों के जखीरे में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की. चीन के पास 620 वॉरहेड्स हैं.

रूस के पास हैं सबसे ज्यादा वॉरहेड
जनवरी 2026 में, रूस के पास 1,796 तैनात वॉरहेड थे, जो पिछले साल की तुलना में 78 ज्यादा हैं. पिछले साल यह संख्या 1,718 थी. यह 2017 के बाद से रूस का सबसे ज्यादा आंकड़ा है और यह लगातार चौथा साल है जब मॉस्को ने तैनात वॉरहेड की संख्या बढ़ाई है. रूस के पास कुल मिलाकर लगभग 5,420 परमाणु वॉरहेड हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. इसी तरह, भारत के पास 12 तैनात परमाणु वॉरहेड थे, जबकि 2025 में उसके पास एक भी नहीं था. चीन ने भी अपने तैनात वॉरहेड की संख्या 2025 में 24 से बढ़ाकर इस साल 34 कर दी.

पुराने वॉरहेड धीरे-धीरे हटा रहे
जनवरी 2026 में अनुमानित 12,187 परमाणु वॉरहेड के कुल वैश्विक भंडार में से, लगभग 9,745 संभावित इस्तेमाल के लिए सैन्य स्टॉक में थे. ये संख्या जनवरी 2025 के लिए SIPRI के अनुमान से लगभग 130 ज़्यादा है. इस बीच, पुराने वॉरहेड को धीरे-धीरे हटाने और नष्ट करने की वजह से परमाणु वॉरहेड की कुल संख्या में कमी आ रही है. 2025 में, वैश्विक परमाणु भंडार 12,241 वॉरहेड का था, जो 2026 में घटकर 12,187 रह गया.

किस नंबर पर है भारत

इस लिस्ट के मुताबिक नंबर 1 पर रूस (5420), दूसरे नंबर पर यूएस (5042), तीसरे पर चीन (620), चौथे पर फ्रांस (370), पांचवें पर यूके (225), छठे पर भारत (190), सातवें पर पाकिस्तान (170), आठवें पर इजरायल (90) और नौवें पर नॉर्थ कोरिया (60) हैं.

भारत ने की बढ़ोतरी
चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 2025 में 600 वॉरहेड से बढ़कर इस साल 620 हो गई है. इसी तरह भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. भारत ने एक साल में 10 नए परमाणु वॉरहेड जोड़े हैं. SIPRI के अनुसार, आने वाले सालों में भारत और चीन दोनों ही अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाना जारी रखेंगे. भारत ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 10 वॉरहेड जोड़े और पहली बार मिसाइलों पर 12 वॉरहेड तैनात किए. 'बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स' की एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बनाना जारी रखे हुए है. हाल के वर्षों में कई नए हथियार सिस्टम तैनात किए गए हैं और मौजूदा परमाणु-सक्षम विमानों, जमीन से मार करने वाले डिलीवरी सिस्टम और समुद्र-आधारित सिस्टम की जगह लेने या उनके साथ इस्तेमाल करने के लिए कई और सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
US Russia INDIA Warheads
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा अमेरिका? बिल में संशोधन कर नाम शामिल करेगा
भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा अमेरिका? बिल में संशोधन कर नाम शामिल करेगा
विश्व
सबवे ट्रैक पर बैठे थे मलाइका-नवम, ट्रेन से कटकर दोनों की मौत
सबवे ट्रैक पर बैठे थे मलाइका-नवम, ट्रेन से कटकर दोनों की मौत
विश्व
जेलेंस्की का वो फॉर्मूला, जिससे रुकेगी रूस के साथ जंग, हो गया समझौता?
जेलेंस्की का वो फॉर्मूला, जिससे रुकेगी रूस के साथ जंग, हो गया समझौता?
विश्व
Xप्लेन: हूती हमलों में 13 लोगों के घायल होने के बाद सऊदी अरब के कई शहरों में इमरजेंसी अलर्ट
Xप्लेन: हूती हमलों में 13 लोगों के घायल होने के बाद सऊदी अरब के कई शहरों में इमरजेंसी अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
महाराष्ट्र
मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी
मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
बिहार
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget