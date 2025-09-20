हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'सहयोग भरोसे पर टिका है, आतंक पर नहीं', सिंधु संधि पर भारत ने UN में पाकिस्तान को फिर लताड़ा, जानें क्या-क्या सुनाया?

'सहयोग भरोसे पर टिका है, आतंक पर नहीं', सिंधु संधि पर भारत ने UN में पाकिस्तान को फिर लताड़ा, जानें क्या-क्या सुनाया?

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित कर पाकिस्तान को चेताया. अब UNHRC में कहा है कि सहयोग विश्वास पर आधारित है, आतंकवाद पर नहीं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Sep 2025 12:38 PM (IST)

भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) निलंबित करने पर पाकिस्तान की आपत्तियों को सख्ती से खारिज कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के जिनेवा सत्र में भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने कहा कि स्थायी सहयोग विश्वास पर टिका होता है, आतंकवाद पर नहीं.

संधि पर भारत का स्पष्ट संदेश

अनुपमा सिंह ने कहा कि 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से हुई थी, लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा, "1960 की दुनिया आज की दुनिया नहीं है. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार इस संधि की मूल भावना को खोखला कर रहा है."

पाकिस्तान पर सीधा हमला

भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह परिषद की कार्यवाही को बार-बार राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है, जबकि उसका खुद का रिकॉर्ड संधि के सिद्धांतों के उल्लंघन से भरा पड़ा है. उन्होंने कहा, "जो देश लगातार और जानबूझकर संधि की मूल भावना का उल्लंघन करता है, उसे दूसरों पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं."

जल संकट से जूझ रहा पाकिस्तान

भारत ने 23 अप्रैल को संधि निलंबित की थी, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी संचालक की हत्या कर दी थी. भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान के दोनों बड़े जलाशय मृत स्तर (dead storage level) पर पहुंच गए हैं और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी संधि

1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि को भारत-पाक संबंधों में सहयोग का प्रतीक माना जाता रहा है. इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों, रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया गया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकार मिला. 

पीएम मोदी का दो टूक बयान

बता दें कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, "पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते."

ये भी पढ़ें-

ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का भाई, अब पाकिस्तान में बनेगा उसका स्मारक; आखिर क्या है जैश का प्लान?

Published at : 20 Sep 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
UNHRC Anupama Singh Pahalgam Terror Attack India Pakistan Indus Waters Treaty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
गुजरात
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
गुजरात
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुंबई तक राज्यों को कैसे बदल देगा हाई-स्पीड कॉरिडोर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ये फायदे
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
Results
RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
Ballimaran History: बल्लीमारान में क्या सच में बिल्ली मारने वाले रहते थे? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
बल्लीमारान में क्या सच में बिल्ली मारने वाले रहते थे? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget