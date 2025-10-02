हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत ने पाकिस्तान को UNHRC में लगाई लताड़, आईना दिखाते हुए कहा - 'ज्ञान मत दो...'

भारत ने पाकिस्तान को UNHRC में लगाई लताड़, आईना दिखाते हुए कहा - 'ज्ञान मत दो...'

India Pakistan UNHRC: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया. भारतीय राजनयिक ने कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद को देखना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 02 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में एक बार फिर लताड़ा है. उसने पाक को अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर सख्त संदेश दिया. भारत ने कहा कि जो देश खुद अपने यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, वह दूसरों को मानवाधिकारों के मामले पर कैसे उपदेश दे सकता है.

भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने बुधवार (1 अक्टूबर) को जेनेवा में UNHRC के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने इस दौरान कहा, "भारत को यह गहरा विरोधाभासी लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश दूसरों को मानवाधिकारों पर उपदेश देने की कोशिश करता है. उसे दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने यहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए."

झूठ की मशीन पाकिस्तान

दरअसल पाकिस्तान अलग-अलग मौकों पर भारत के खिलाफ झूठ बोलता रहा है. वह भारत पर कई बार मानवाधिकार से जुड़े गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के लिए जिम्मेदार और उसकी जमीन पर आए दिन निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ती है. पाक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गई है, कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हुआ है.

पीओके में भी निर्दोष लोगों को बनाया जा रहा निशाना

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं. बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन Paank ने सिर्फ 2025 की पहली छमाही में 785 गुमशुदगी और 121 हत्याओं की रिपोर्ट की है. वहीं पश्तून संगठनों ने भी बड़ा दावा किया था. उन्होंने एक साल में करीब 4,000 लोगों के लापता होने की शिकायत की थी. अहम बात यह है कि ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि सबके सामने हैं, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान गायब हुए या उनकी हत्या हुई तो सार्वजनिक रूप से जानकारी सामने नहीं आ सकी.

Published at : 02 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Irani Cup: 13 बॉउंड्रीज़, 240 गेंदें खेलकर रहे नॉट आउट... भारत के लिए खेलने वाले गेंदबाज भी नहीं ले पाए विकेट
13 बॉउंड्रीज़, 240 गेंदें खेलकर रहे नॉट आउट... भारत के लिए खेलने वाले गेंदबाज भी नहीं ले पाए विकेट
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Irani Cup: 13 बॉउंड्रीज़, 240 गेंदें खेलकर रहे नॉट आउट... भारत के लिए खेलने वाले गेंदबाज भी नहीं ले पाए विकेट
13 बॉउंड्रीज़, 240 गेंदें खेलकर रहे नॉट आउट... भारत के लिए खेलने वाले गेंदबाज भी नहीं ले पाए विकेट
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
लाइफस्टाइल
Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
ट्रेंडिंग
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget