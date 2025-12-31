खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे जयशंकर, तारिक रहमान को सौंपी PM मोदी की चिट्ठी
बांग्लादेश में आज (31 दिसंबर 2025) पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इस मौके पर भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ढाका पहुंचे हैं.
भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ढाका में में डॉ. एस जयशंकर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भारत की जनता और सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की और लोकतंत्र में उनके योगदान को स्वीकार किया.
हसीना के हटने के बाद जयशंकर का पहला दौरा
शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से जयशंकर का ये पहला बांग्लादेश दौरा है, जो दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच काफी अहम माना जा रहा है. जयशंकर ने पहुंचते ही खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी सुप्रीमो तारिक रहमान से मुलाकात की.
तारिक रहमान से किया हैंडशेक
जयशंकर भारत की तरफ से खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं. तारिक रहमान से मुलाकात के दौरान उनकी बेटी जायमा रहमान भी मौजूद रहीं. इस मुलाकात के दौरान जयशंकर और तारिक रहमान ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं. ये मुलाकात और हैंडशेक ऐसे वक्त में अहम माना जा रहा है, जब बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव चरम पर है. पाकिस्तान दोनों देशों के रिश्ते में घुसपैठ करने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है और यूनुस के राज में खुलेआम भारत-विरोधी गतिविधियां हो रही हैं.
बांग्लादेश में फरवरी में होंगे चुनाव
बता दें कि तारिक रहमान 17 सालों बाद अपने मुल्क वापस लौटे हैं और फरवरी में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी हिस्सा लेगी. वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं. ऐसे में भारत की ये पहल बांग्लादेश के साथ रिश्तों का भविष्य बेहतर करने का प्रयास माना जा रहा है.
