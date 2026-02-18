हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट

तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट

India Russia Trade Deal: भारत और रूस अब एनर्जी और डिफेंस क्षेत्रों से अलग द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की तैयारी में हैं. इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हुआ है. दूसरी तरफ भारत ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा. भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के बाद अब भारत-रूस के बीच मेगा डील होने वाली है. रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने कहा कि भारत के साथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) लेकर बातचीत का पहला राउंड पूरा हो चुका है.

रूस से ट्रेड डील करने जा रहा भारत

रूसी उप प्रधानमंत्री इस डील को लेकर काफी सकारात्मक नजर आए और इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील फाइनल होने जा रहा है. रूसी न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक एलेक्सी ओवरचुक ने कहा, 'हम फिलहाल भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं. हमें इस डील के फाइनल होने की काफी उम्मीद है. यह डील रूसी कंपनियों के लिए काफी अवसर पैदा करेगा. अगर भारत के साथ समझौता हो जाता है तो रूसी व्यवसायों को 2.2 अरब लोगों के बाजार तक पहुंच मिल जाएगी.'

मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा

भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के साथ मिलकर एक ट्रेड फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुड्स एंड सर्विस के लिए टैक्स कम करना और बाजार तक पहुंच को आसान बनाना है. प्रस्तावित एग्रीमेंट का उद्देश्य एनर्जी और डिफेंस जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से अलग द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और टेक्नोलॉजी में सहयोग का विस्तार करना है.

द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य

दुनिया की अर्थव्यवस्था में मची उथल-पुथल के बीच ट्रेड में विविधता लाने और एक सीमित बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए भारत-रूस के प्रयासों के चलते ईएईयू के साथ बातचीत में तेजी आई है. EAEU में रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं. हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे थे. जहां दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

Published at : 18 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin Russia INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
विश्व
इजरायल ने रमजान पर नमाज को लेकर फिलिस्तीनियों को दी गुड न्यूज! लेकिन जोड़ दी ये बड़ी शर्त
इजरायल ने रमजान पर नमाज को लेकर फिलिस्तीनियों को दी गुड न्यूज! लेकिन जोड़ दी ये बड़ी शर्त
विश्व
21 लाख 49 हजार 44 करोड़... यूनुस सरकार ने बांग्लादेश पर बढ़ा दिया कर्ज का बोझ, जानें भारत से कितना लिया?
21 लाख 49 हजार 44 करोड़... यूनुस सरकार ने बांग्लादेश पर बढ़ा दिया कर्ज का बोझ, जानें भारत से कितना लिया?
विश्व
राफेल फाइटर जेट के प्लांट में सेंधमारी, कैमरे वाला चश्मा लगाकर कर रहा था जासूसी, जानें कैसे पकड़ा गया
राफेल फाइटर जेट के प्लांट में सेंधमारी, कैमरे वाला चश्मा लगाकर कर रहा था जासूसी, जानें कैसे पकड़ा गया
Advertisement

वीडियोज

Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget