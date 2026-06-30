'शांतिदूत' बन रहे PAK को उसकी औकात दिखाएगा भारत! जारी करेगा काली करतूतों के सबूत, बना लिया प्लान

'शांतिदूत' बनने की आड़ में पाकिस्तान का आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड वाला गेम नहीं चलेगा. पड़ोसी मुल्क को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने और आतंकवाद और फेक नैरेटिव की पोल खोलने के लिए भारत सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. इसी साल अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक होनी है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को दोबारा 'ग्रे लिस्ट' में पहुंचाने की तैयारी कर ली है.

PAK का खुलेगा काला चिट्ठा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अहम मीटिंग में भारत वीडियो फुटेज समेत वो सारे सबूत पेश करने की योजना बना रहा है, जिससे यह साबित हो सके कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है. पाकिस्तान के 'नापाक' चेहरे को उजागर करने के लिए भारत के पास कई सबूत मौजूद हैं.

इसमें सबसे अहम 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के कई अफसरों का शामिल होना भी है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो सामने आए थे, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि पड़ोसी मुल्क के अधिकारी आतंकी संगठनों की सभाओं में भाग लेते हुए देखे गए हैं.

भारत पेश करेगा सबूत

रिपोर्ट के मुताबिक, FATF की बैठक में भारत इन सबूतों को पेश कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को दोबारा 'ग्रे लिस्ट' में डाला जा सके. पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, क्योंकि उसने निगरानी संस्था को यह भरोसा दिलाया था कि उसने 34 सूत्रीय एक्शन प्लान को लागू कर दिया है. इसमें टेरर फंडिंग रोकने समेत कई सुधार के दावे शामिल थे.

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पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जाने से क्या होगा?

भारत के दावों पर अगर पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाता है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. आसान भाषा में समझें तो अगर पड़ोसी मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसे चौतरफा घेरा जा सकेगा. संस्था उसके सिस्टम की समय समय पर समीक्षा करेगी, वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज में दिक्कतें आएंगी, यह पहले से कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा.

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