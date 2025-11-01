पाकिस्तान ने सिर्फ पांच दिनों में दूसरी बार NOTAM (Notice to Airmen) जारी किया है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उड़ानों पर रोक लगा दी है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, यह कदम भारत के चल रहे त्रिशूल 2025 सैन्य अभ्यास की वजह से उठाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा और इसमें पाकिस्तान के दक्षिणी और तटीय इलाकों का बड़ा हिस्सा शामिल है.

यह प्रतिबंध पाकिस्तान नौसेना के हथियारों की टेस्टिंग या मिसाइल फायरिंग से जुड़ा हो सकता है, जो अरब सागर के सोनमियानी रेंज के पास हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस कदम से साफ है कि पाकिस्तान भारत के बढ़ते सैन्य अभ्यासों से बेचैन और सतर्क है. उसे डर है कि भारत अपने अभ्यास के दौरान उसके दक्षिणी हवाई ठिकानों और नौसैनिक बेसों के पास कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर सकता है.

त्रिशूल 2025 भारत का बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत का त्रिशूल 2025 एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर हिस्सा ले रही हैं. यह अभ्यास पश्चिमी सीमा और अरब सागर में चल रहा है. इसका मकसद सेना की एकजुट ताकत, तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता और समुद्री इलाकों पर पकड़ दिखाना है.

एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान के लगातार दो NOTAM दिखाते हैं कि वह डरा हुआ भी है और सावधानी बरतना भी चाहता है. पाकिस्तान इस कदम के जरिए यह जताना चाहता है कि वह तैयार है और अपने हवाई और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है.

नवंबर के अंत तक पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना को नवंबर के अंत तक हाई अलर्ट पर रखा गया है. तटीय निगरानी बढ़ा दी गई है और वायु और नौसैनिक संसाधनों को दोबारा तैनात किया गया है ताकि अरब सागर में भारतीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना साफ दिखाती है कि भारत अपने सैन्य आत्मविश्वास और तैयारी को खुलकर दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी सिर्फ प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है. यह स्थिति क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन को भी उजागर करती है.

ये भी पढ़ें-

‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान