हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय सेनाओं के 'त्रिशूल' से पहले टेंशन में पाकिस्तान, हड़बड़ी में जारी किया दूसरा NOTAM; आसिम मुनीर की उड़ी नींद!

भारतीय सेनाओं के 'त्रिशूल' से पहले टेंशन में पाकिस्तान, हड़बड़ी में जारी किया दूसरा NOTAM; आसिम मुनीर की उड़ी नींद!

भारत के त्रिशूल 2025 सैन्य अभ्यास से घबराकर पाकिस्तान ने पांच दिन में दूसरी बार NOTAM जारी किया. नवंबर भर हवाई क्षेत्र पर रोक लगाई गई है. पाक सेना हाई अलर्ट पर है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Nov 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने सिर्फ पांच दिनों में दूसरी बार NOTAM (Notice to Airmen) जारी किया है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उड़ानों पर रोक लगा दी है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, यह कदम भारत के चल रहे त्रिशूल 2025 सैन्य अभ्यास की वजह से उठाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा और इसमें पाकिस्तान के दक्षिणी और तटीय इलाकों का बड़ा हिस्सा शामिल है.

यह प्रतिबंध पाकिस्तान नौसेना के हथियारों की टेस्टिंग या मिसाइल फायरिंग से जुड़ा हो सकता है, जो अरब सागर के सोनमियानी रेंज के पास हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस कदम से साफ है कि पाकिस्तान भारत के बढ़ते सैन्य अभ्यासों से बेचैन और सतर्क है. उसे डर है कि भारत अपने अभ्यास के दौरान उसके दक्षिणी हवाई ठिकानों और नौसैनिक बेसों के पास कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर सकता है.

त्रिशूल 2025 भारत का बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत का त्रिशूल 2025 एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर हिस्सा ले रही हैं. यह अभ्यास पश्चिमी सीमा और अरब सागर में चल रहा है. इसका मकसद सेना की एकजुट ताकत, तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता और समुद्री इलाकों पर पकड़ दिखाना है.

एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान के लगातार दो NOTAM दिखाते हैं कि वह डरा हुआ भी है और सावधानी बरतना भी चाहता है. पाकिस्तान इस कदम के जरिए यह जताना चाहता है कि वह तैयार है और अपने हवाई और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है.

नवंबर के अंत तक पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना को नवंबर के अंत तक हाई अलर्ट पर रखा गया है. तटीय निगरानी बढ़ा दी गई है और वायु और नौसैनिक संसाधनों को दोबारा तैनात किया गया है ताकि अरब सागर में भारतीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना साफ दिखाती है कि भारत अपने सैन्य आत्मविश्वास और तैयारी को खुलकर दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी सिर्फ प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है. यह स्थिति क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन को भी उजागर करती है.

ये भी पढ़ें-

‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान

Published at : 01 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Military Exercise Pakistan NOTAM INDIA Trishul 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
जनरल नॉलेज
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget