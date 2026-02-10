ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले भारत बनाम पाकिस्तान को लेकर बना विवाद अब खत्म हो गया है. पाकिस्तान ने पुष्टि कर दी है कि वह 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा. इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धन्यवाद पत्र लिखा है.

कुछ समय के लिए यह मैच खतरे में पड़ गया था, जब पाकिस्तान ने इसे खेलने से इनकार करने का संकेत दिया था. पाकिस्तान का कहना था कि वह बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा. बांग्लादेश को सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने विरोध जताया था.

Thank you Prime Minister @CMShehbaz for ensuring the game we all love goes on. Delighted that the eagerly awaited India and Pakistan match at the ongoing T20 Cricket World Cup in Colombo will proceed as planned.



As co-host of the tournament, Sri Lanka thanks the @ICC and all… — Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) February 9, 2026

PCB, BCB और ICC के बीच लंबी बैठक

हालांकि, इस मुद्दे पर सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB), बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बीच लंबी बैठक हुई. यह बैठक करीब पांच घंटे तक चली. बातचीत के बाद पाकिस्तान ने अपना फैसला बदल लिया और मैच खेलने पर सहमति जता दी. पाकिस्तान के इस फैसले के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा कि वह बेहद खुश हैं कि क्रिकेट प्रेमियों का पसंदीदा भारत-पाकिस्तान मैच तय समय पर होगा.

उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए यह एक सही फैसला है. राष्ट्रपति दिसानायके ने यह भी कहा कि श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान की ओर 1996 वर्ल्ड कप के दौरान दिखाई गई एकजुटता को नहीं भूला है. उस समय सुरक्षा चिंताओं के बावजूद दोनों टीमों ने कोलंबो में मैच खेले थे.

कोलंबो में महामुकाबला

इस फैसले के पीछे कई देशों की भूमिका रही. शहबाज शरीफ ने बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई जैसे मित्र देशों के अनुरोध और ICC के साथ बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी प्रधानमंत्री को बैठक के नतीजों की जानकारी दी थी. भारत-पाकिस्तान मैच को टूर्नामेंट का सबसे अहम और सबसे ज्यादा कमाई वाला मुकाबला माना जाता है. आईसीसी और श्रीलंका नहीं चाहते थे कि यह मैच रद्द हो. अब पाकिस्तान के फैसले से क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर है और 15 फरवरी को कोलंबो में यह महामुकाबला तय समय पर खेला जाएगा.