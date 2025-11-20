अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था, 'हम युद्ध नहीं करेंगे.' ट्रंप का कहना है कि 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान की ओर से एक-दूसरे पर किए जा रहे हमलों को रुकवाने के लिए उन्होंने 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने और ट्रेड खत्म करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देश घबरा गए.

ट्रंप कई बार इस दावे को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शांत करने में मदद की थी, जबकि भारत किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के दावे को लगातार नकारता रहा है. उन्होंने बुधवार (19 नवंबर, 2025) को यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए कहा, '...मैं झगड़े सुलझाने में अच्छा हूं और हमेशा से ऐसा रहा हूं. मैंने पिछले कुछ साल में यहां तक कि इससे पहले भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है. मैं अलग-अलग लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा हूं... भारत, पाकिस्तान... वे परमाणु हथियारों से हमले करने वाले थे.'

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु हथियार रखने वाले दोनों पड़ोसी देशों से कहा था कि वे युद्ध जारी रख सकते हैं लेकिन मैं दोनों देशों पर 350 प्रतिशत शुल्क लगा रहा हूं. वे अमेरिका के साथ अब व्यापार नहीं कर पाएंगे. ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था.

अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों से कहा था, 'मैं यह करने (शुल्क लगाने) जा रहा हूं...मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक-दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, लाखों लोगों को मारें और लॉस एंजिलिस पर परमाणु धूल उड़े.'

ट्रंप ने कहा कि दोनों देश पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से कहा था कि वह (संघर्ष को) समाप्त करने के लिए 350 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे और अगर दोनों देश युद्ध रोक देते हैं, तो हम एक अच्छा व्यापार समझौता करेंगे. ट्रंप ने कहा, 'कोई और राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता... आठ में से पांच युद्ध, व्यापार और शुल्क की वजह से सुलझे. मैंने यह किया.'

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन किया और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स के सामने उन्हें धन्यवाद दिया. ट्रंप ने इसके बाद दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके कहा, 'हमारा काम हो गया.' मैंने कहा, 'आपका क्या काम हो गया?' ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने जवाब दिया, 'हम युद्ध नहीं करेंगे.'

उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया और कहा, 'चलिए, एक डील करते हैं.' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कई अन्य युद्धों में लाखों लोगों-करोड़ों लोगों को बचाया. भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जिसके तहत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया था. पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे.