पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इसी साल 7 से 10 मई के बीच हुआ चार दिनों का सैन्य टकराव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उस दौरान हुए नुकसान और ऑपरेशन ‘सिंदूर’ को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं. अमेरिकी कांग्रेस की एक नई द्विदलीय रिपोर्ट ने फिर से इस मुद्दे को सामने ला दिया है और कई बड़े दावे किए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के हमलों में पाकिस्तान ने 5 सैन्य विमान खोए. वहीं, भारत ने तीन जेट गंवाए, लेकिन रिपोर्ट का कहना है कि ये सभी राफेल नहीं थे. यह जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने दावों से भी मेल खाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टकराव में कुल 8 जेट गिराए गए थे. पाकिस्तान के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी अपने विमानों के नुकसान को मीडिया में स्वीकार किया था.

पाकिस्तान का बड़ा नुकसान, 5 जेट हुए तबाह

ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि मई की शुरुआत में हुए इस टकराव में कुल 8 विमानों को मार गिराया गया. अमेरिकी रिपोर्ट से तुलना करने पर साफ होता है कि पाकिस्तान ने अकेले 5 वॉर प्लेन खोए, जो उसकी जीत के दावों की पोल खोलते हैं और भारत के दावे को साबित करते हैं.

चीन का प्रोपेगैंडा भी आया सामने

अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टकराव के बाद चीन ने भारत के राफेल विमानों को लेकर गलत सूचनाएं फैलाईं. आरोप है कि चीन ऐसा अपने J-10 फाइटर जेट और PL-15 मिसाइलें बेचने के लिए कर रहा था, जिनका इस्तेमाल भारत के विमानों को निशाना बनाने में किया गया बताया गया था.

रिपोर्ट में माना गया है कि भारत ने तीन जेट गंवाए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी राफेल थे. यह पहले हुए अमेरिकी खुफिया मूल्यांकन से भी मेल खाता है, जिसमें पाकिस्तान के J-10 विमानों से भारत के दो जेट गिराए जाने का अनुमान था, जिनमें एक राफेल शामिल था.

ट्रंप ने खुद क्रेडिट लिया, संख्या बताई 8

ट्रंप ने मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को युद्ध से रोकने में भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि कुल 7 जेट गिराए गए, जबकि आठवां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने पर मजबूर किया. वो ये दावा कई बार कर चुके हैं. हालांकि, भारत बार-बार ट्रंप के दावों का खंडन करता आया है.

