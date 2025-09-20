हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के JF-17 को धूल चटा चुका है राफेल, सऊदी के पास चौथी जनरेशन के फाइटर जेट; जानें कौन-किस पर भारी?

पाकिस्तान के JF-17 को धूल चटा चुका है राफेल, सऊदी के पास चौथी जनरेशन के फाइटर जेट; जानें कौन-किस पर भारी?

पाकिस्तान और सऊदी अरब की एयरफोर्स भारत की वायुसेना के आसपास भी नहीं फटकती. जहां भारत के पास उन्नत तकनीक के 514 फाइटर जेट हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 328 और सऊदी अरब के पास 283 फाइटर जेट हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 02:35 PM (IST)

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. भारत ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का गहराई से अध्ययन करेगा. 

इस डिफेंस डील पर बोलते हुए पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत-पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब भी इस जंग में शामिल होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस देश की वायुसेना ज्यादा मजबूत है. पाकिस्तान और सऊदी अरब के फाइटर जेट क्या भारत के राफेल और सुखोई के सामने टिकते हैं. 

ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत चौथे स्थान पर है. अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है. पाकिस्तान 12वें स्थान पर और सऊदी अरब 24वें स्थान पर है. इससे साफ है कि भारत वैश्विक टॉप 5 सैन्य ताकतों में शामिल है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब उससे काफी पीछे हैं.

भारत की एयरफोर्स क्षमता 

भारत के पास कुल 514 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं. इसमें प्रमुख फाइटर जेट के तौर पर सुखोई-30MKI, राफेल, मिग-29, मिराज-2000 और तेजस (LCA). स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की संख्या 74 है. भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों की क्षमता दिखाई. राफेल और सुखोई-30MKI की जोड़ी पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों की एयरफोर्स पर भारी साबित होती है.

पाकिस्तान की एयरफोर्स क्षमता

पाकिस्तान के पास कुल 328 फाइटर जेट्स हैं. मुख्य विमान के तौर पर JF-17 थंडर (146), F-16 फाइटिंग फॉल्कन (75), मिराज III और मिराज 5 (87), साथ ही चीन से मिले F-7PG और J-10 है. संख्या में पाकिस्तान ठीक है, लेकिन तकनीक और आधुनिक उपकरणों की कमी उसे भारत से पीछे कर देती है.

सऊदी अरब की एयरफोर्स क्षमता

सऊदी अरब के पास 283 फाइटर जेट्स हैं. मुख्य फाइटर जेट के तौर पर Boeing F-15E Strike Eagle, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon (72) और F-15C है .सऊदी अरब की एयरफोर्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और पश्चिमी देशों के साथ उसके मजबूत रक्षा संबंध हैं. हालांकि संख्या में यह भारत और पाकिस्तान दोनों से पीछे है.

कौन है सबसे ताकतवर?

पाकिस्तान और सऊदी अरब की तुलना में भारत स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत एयरफोर्स रखता है. पाकिस्तान संख्या में सऊदी अरब से आगे है, लेकिन तकनीक में पीछे है. वहीं सऊदी अरब संख्या में पीछे होते हुए भी आधुनिक जेट्स के कारण पाकिस्तान से तकनीकी रूप से आगे है. हालांकि दोनों देशों के पास चौथी पीढ़ी के ही फाइटर जेट हैं, जबकि भारत के पास 4.5वीं पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट राफेल हैं, जिसके सामने पाकिस्तान के JF-17 कहीं नहीं ठहरते.

Published at : 20 Sep 2025 02:35 PM (IST)
Indian Air Force Fighter Jet Pakistan Air Force WORLD NEWS IN HINDI Saudi Arabia Air Force
