हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत में LPG-LNG की कोई कमी? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सरकार ने दिया ये जवाब

भारत में LPG-LNG की कोई कमी? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सरकार ने दिया ये जवाब

मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत में एनर्जी सिक्योरिटी और स्टॉक को लेकर क्या स्थिति है और इन परिस्थितयों से निपटने के लिए क्या ऑप्शन देखे जा रहे हैं, इस पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 05 Mar 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. इसका असर वैश्विक ऊर्जा पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इसी बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है.  सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एनर्जी सिक्योरिटी में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है. स्टॉक की मौजूदा स्थिति अच्छी है. स्टॉक हर दिन भरा जा रहा है. भारत में LPG या LNG की कोई कमी नहीं है, दुनिया में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है. भारत दूसरे सप्लायर्स के भी संपर्क में है.

कनाडा-ऑस्ट्रेलिया ने दिया ऑफर

कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी भारत को गैस बेचने का ऑफर दिया है. भारत दूसरे सोर्स भी ढूंढ रहा है. हाल ही में भारत ने UAE और US के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. 

दूसरे मार्केट ढूंढ रहा भारत

भारत 195 MMSCMD गैस इंपोर्ट करता है, उसमें से कतर सिर्फ़ 60 MMSCMD सप्लाई करता है, भारत गैस खरीदने के लिए दूसरे मार्केट ढूंढ रहा है. भारत क्रूड और LPG खरीदने के लिए बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स से बात कर रहा है. भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) और ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ (OPEC) से बात कर रहा है. भारत जहाजों का इंश्योरेंस लेने के लिए USA से बात कर रहा है. भारत दिन में दो बार एनर्जी की स्थिति का रिव्यू कर रहा है.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि भारत के पास आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में गुफाओं, रिफाइनरी और स्टोरेज सुविधा में कच्चे तेल की मात्रा इतनी है कि भारत की घरेलू मांगों को 74 दिन तक पूरा किया जा सकता है. न्यूज एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से कहा खा था कि कच्चे तेल का भंडार 25 दिन चल सकता है. 

कतर से LNG की 40 फीसदी आपूर्ति

भारत करीब  2.7 करोड़ टन  एलएनजी की 40 फीसदी आपूर्ति कतर से पूरी करता है. केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 'भारत दुनिया का पेट्रोलियम उत्पादों में तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है. यही नहीं कहा गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल सहित प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है.'

Published at : 05 Mar 2026 04:42 PM (IST)
भारत में LPG-LNG की कोई कमी? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सरकार ने दिया ये जवाब
