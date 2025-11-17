दुबई एयर शो में गरजेगा तेजस, 50 विदेशी कंपनियों के साथ भारत के रक्षा राज्य मंत्री करेंगे बैठक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सोमवार (17 नवंबर) से शुरू हो रहे 2 दिवसीय दुबई एयर शो-2025 में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस भी हिस्सा ले रहा है. इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी एयर शो में मौजूद रहेंगे. बता दें कि आखिरी बार साल 2023 में तेजस ने दुबई एयर शो में हिस्सा लिया था.

महाराष्ट्र के नासिक में पिछले महीने एलसीए तेजस के एडवांस वर्जन मार्क-1ए की पहली फ्लाइट का आयोजन किया गया. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 180 मार्क-1ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) का ऑर्डर दिया है. वायुसेना के अलावा एलसीए तेजस को भारत ने मित्र-देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार किया है. यही वजह है कि दुबई एयर शो में तेजस की शिरकत अहम हो जाती है. यही वजह है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ खुद दुबई में मौजूद रहेंगे.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे संजय सेठ

भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दुबई एयर शो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस प्रतिनिधिमंडल में रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. एयर शो के दौरान संजय सेठ संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण सहयोग को सशक्त करने के उद्देश्य से भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और इटली की लगभग 50 कंपनियों के साथ एक रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे.

संजय सेठ दुबई एयर शो में स्थापित भारतीय मंडप का उद्घाटन भी करेंगे. इस मंडप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ), कोरल टेक्नोलॉजीज, डंटल हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी एक्सप्लोर और एसएफओ टेक्नोलॉजीज सहित कई प्रमुख भारतीय रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्टॉल होंगे.

19 भारतीय कंपनियां करेंगी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन

इनके अलावा भारत फोर्ज, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा और एचबीएल इंजीनियरिंग सहित 19 भारतीय कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी. साथ में 15 भारतीय स्टार्टअप अपने उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करेंगे. भारतीय वायु सेना सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम भी इस एयर शो में भाग लेगी.

दुबई एयर शो एक द्विवार्षिक वैश्विक आयोजन है, जिसमें 150 देशों के 1500 से अधिक प्रदर्शक और 1,48,000 से अधिक औद्योगिक पेशेवर भाग लेते हैं. इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बॉम्बार्डियर, डसॉल्ट एविएशन, एम्ब्रेयर, थेल्स, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन और कैलिडस जैसी अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनियां अपने उत्पादों एवं तकनीकों का प्रदर्शन करती हैं.

