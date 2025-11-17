हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुबई एयर शो में गरजेगा तेजस, 50 विदेशी कंपनियों के साथ भारत के रक्षा राज्य मंत्री करेंगे बैठक

दुबई एयर शो में गरजेगा तेजस, 50 विदेशी कंपनियों के साथ भारत के रक्षा राज्य मंत्री करेंगे बैठक

दुबई एयर शो-2025 में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस भी हिस्सा ले रहा है. इस कार्यक्रम में 15 भारतीय स्टार्टअप अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सोमवार (17 नवंबर) से शुरू हो रहे 2 दिवसीय दुबई एयर शो-2025 में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस भी हिस्सा ले रहा है. इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी एयर शो में मौजूद रहेंगे. बता दें कि आखिरी बार साल 2023 में तेजस ने दुबई एयर शो में हिस्सा लिया था. 

महाराष्ट्र के नासिक में पिछले महीने एलसीए तेजस के एडवांस वर्जन मार्क-1ए की पहली फ्लाइट का आयोजन किया गया. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 180 मार्क-1ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) का ऑर्डर दिया है. वायुसेना के अलावा एलसीए तेजस को भारत ने मित्र-देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार किया है. यही वजह है कि दुबई एयर शो में तेजस की शिरकत अहम हो जाती है. यही वजह है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ खुद दुबई में मौजूद रहेंगे.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे संजय सेठ  
भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दुबई एयर शो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस प्रतिनिधिमंडल में रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. एयर शो के दौरान संजय सेठ संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण सहयोग को सशक्त करने के उद्देश्य से भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और इटली की लगभग 50 कंपनियों के साथ एक रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे.

संजय सेठ दुबई एयर शो में स्थापित भारतीय मंडप का उद्घाटन भी करेंगे. इस मंडप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ), कोरल टेक्नोलॉजीज, डंटल हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी एक्सप्लोर और एसएफओ टेक्नोलॉजीज सहित कई प्रमुख भारतीय रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्टॉल होंगे.

19 भारतीय कंपनियां करेंगी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन 
इनके अलावा भारत फोर्ज, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा और एचबीएल इंजीनियरिंग सहित 19 भारतीय कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी. साथ में 15 भारतीय स्टार्टअप अपने उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करेंगे. भारतीय वायु सेना सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम भी इस एयर शो में भाग लेगी.

दुबई एयर शो एक द्विवार्षिक वैश्विक आयोजन है, जिसमें 150 देशों के 1500 से अधिक प्रदर्शक और 1,48,000 से अधिक औद्योगिक पेशेवर भाग लेते हैं. इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बॉम्बार्डियर, डसॉल्ट एविएशन, एम्ब्रेयर, थेल्स, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन और कैलिडस जैसी अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनियां अपने उत्पादों एवं तकनीकों का प्रदर्शन करती हैं.

ये भी पढ़ें

Bihar elections 2025: 'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

Published at : 17 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Tags :
LCA Tejas INDIA Dubai Air Show 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget