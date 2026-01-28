हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia-EU FTA: ट्रंप पड़े अकेले, भारत बनेगा नया किंग! EU के बाद ब्राजील और कनाडा इंडिया संग करेंगे बड़ी डील

India-EU FTA: ट्रंप पड़े अकेले, भारत बनेगा नया किंग! EU के बाद ब्राजील और कनाडा इंडिया संग करेंगे बड़ी डील

ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने ग्लोबल मार्केट को नया स्वरूप दिया है. ऐसे में UK, Canada और ब्राजील चीन और भारत की ओर रुख कर रहे हैं. इस बीच भारत-EU समझौता एक नया आर्थिक केंद्रबिंदु बनकर उभरा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की आर्थिक और व्यापारिक राजनीति तेजी से बदल रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों, ऊंचे टैरिफ और अनिश्चित व्यापार रुख के चलते अब कई बड़े देश अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति अपना रहे हैं. इस ग्लोबल चेंज के सेंटर में भारत एक मजबूत और भरोसेमंद आर्थिक साझेदार के रूप में उभर रहा है. यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के कई देश अब पारंपरिक वेस्ट-सेंट्रिक मॉडल से हटकर पश्चिम-पूर्व आर्थिक धुरी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भारत को दीर्घकालिक विकल्प और रणनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का चीन दौरा इसी बदलते वैश्विक समीकरण का संकेत है. पिछले 8 सालों में यह किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी. इस दौरे का मकसद चीन के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारना और व्यापारिक सहयोग को दोबारा मजबूत करना है. स्टारमर के साथ वरिष्ठ मंत्री और कई बड़े कारोबारी नेता भी होंगे. बीजिंग में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से होगी, जबकि शंघाई में व्यापारिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा. रॉयटर्स के अनुसार, ब्रिटेन अब अमेरिका को एक अनिश्चित साझेदार मान रहा है और अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहता है. फिलहाल चीन ब्रिटेन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2025 के मध्य तक दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब पाउंड से अधिक पहुंच चुका है.

कनाडा की रणनीति बदली, भारत बना प्राथमिक साझेदार

अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे कनाडा ने भी अपनी विदेश और व्यापार नीति में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले सप्ताह में भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी और उसे 51वां अमेरिकी राज्य कहकर विवाद खड़ा किया. कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने दावोस में स्पष्ट कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने यह भी बताया कि कनाडा अगले दस वर्षों में अमेरिका के बाहर अपने निर्यात को दोगुना करना चाहता है. इसी रणनीति के तहत भारत और चीन को प्रमुख साझेदार के रूप में चुना गया है.

ब्राज़ील का भारत पर भरोसा, ग्लोबल साउथ की नई धुरी

ग्लोबल साउथ के देशों में भी भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा फरवरी में भारत दौरे पर आ रहे हैं. वे एक बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचेंगे और भारतीय उद्योगपतियों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे. यह दौरा इस बात का संकेत है कि विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि रणनीतिक आर्थिक साझेदार के रूप में देख रही हैं.

भारत-यूरोपीय संघ FTA बना गेमचेंजर

इस ग्लोबल चेंज का सबसे बड़ा उदाहरण भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर 26 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर हुए. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है. यह समझौता दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत ग्लोबल GDP और करीब दो अरब लोगों को जोड़ता है. इसके तहत यूरोपीय संघ भारत को भेजे जाने वाले लगभग 97 प्रतिशत उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या खत्म करेगा, जबकि भारत भी चरणबद्ध तरीके से 93 प्रतिशत यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ हटाएगा. इससे भारत में यूरोपीय कारें, वाइन, चॉकलेट और प्रोसेस्ड फूड सस्ते होंगे, जबकि भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और आईटी उत्पादों को यूरोप में बड़ा बाजार मिलेगा.

अमेरिका की चिंता और भारत की स्पष्ट नीति

इन नए वैश्विक गठबंधनों से अमेरिका असहज नजर आ रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर सवाल उठाए, जबकि कनाडा को चीन के सस्ते सामान के खिलाफ चेतावनी दी गई. इसके बावजूद देशों का रुख साफ है. वे अब रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहते. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह भारत के बाकी दुनिया से रिश्तों पर वीटो लगाए. यही सोच आज भारत को वैश्विक आर्थिक बदलाव का केंद्र बना रही है.

ये भी पढ़ें: अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा? जानें सब कुछ

Published at : 28 Jan 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
UK CHINA WORLD NEWS IN HINDI India European Union Free Trade Agreement India-European Union Free Trade Agreement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगड़े खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगड़े खड़े कर देगा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगड़े खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगड़े खड़े कर देगा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
जनरल नॉलेज
Powerful Missile: यह है दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल, जानें किस देश के पास है यह बेमिसाल हथियार?
यह है दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल, जानें किस देश के पास है यह बेमिसाल हथियार?
ट्रेंडिंग
Video: बॉर्डर 2 के गाने पर विदेशी महिला का देसी डांस, तिरंगे की साड़ी पहन जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
बॉर्डर 2 के गाने पर विदेशी महिला का देसी डांस, तिरंगे की साड़ी पहन जमकर लगाए ठुमके
ब्यूटी
महंगे फेस वॉश पर मत कीजिए पैसा बर्बाद, किचन में रखी इन चीजों से चांद की तरह चमकेगा मुखड़ा
महंगे फेस वॉश पर मत कीजिए पैसा बर्बाद, किचन में रखी इन चीजों से चांद की तरह चमकेगा मुखड़ा
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget