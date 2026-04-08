हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्रांस के बाद भारत भी ‘गोल्ड मिशन’ पर: विदेश से सोना वापस, अरबों का दांव- क्या बदल रही है वैश्विक आर्थिक ताकत?

फ्रांस के बाद भारत भी ‘गोल्ड मिशन’ पर: विदेश से सोना वापस, अरबों का दांव- क्या बदल रही है वैश्विक आर्थिक ताकत?

फ्रांस को करीब 12.8 अरब यूरो (लगभग 15 अरब डॉलर) का भारी मुनाफा हुआ. अब स्थिति यह है कि फ्रांस का पूरा गोल्ड रिजर्व करीब 2,437 टन पेरिस में ही सुरक्षित रखा गया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

फ्रांस ने चुपचाप ऐसा आर्थिक दांव खेला है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. अमेरिका में रखा अपना 129 टन सोना हटाकर फ्रांस ने न सिर्फ उसे पेरिस में जमा किया, बल्कि इस प्रक्रिया में अरबों का मुनाफा भी कमा लिया. यह कदम सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है.

फ्रांस के केंद्रीय बैंक, Banque de France, ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच न्यूयॉर्क में रखे करीब 129 टन सोने को हटाने का फैसला लिया. यह उसके कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 5% हिस्सा था. लेकिन खास बात यह रही कि फ्रांस ने सोना सीधे ट्रांसफर नहीं किया. उसने अमेरिका में रखे पुराने और गैर-मानक गोल्ड बार्स को रिकॉर्ड ऊंची कीमत पर बेच दिया और उसी पैसे से यूरोप में नए, अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले गोल्ड बार्स खरीद लिए.

इस स्मार्ट रणनीति से फ्रांस को करीब 12.8 अरब यूरो (लगभग 15 अरब डॉलर) का भारी मुनाफा हुआ. अब स्थिति यह है कि फ्रांस का पूरा गोल्ड रिजर्व करीब 2,437 टन पेरिस में ही सुरक्षित रखा गया है, जिससे देश का अपने भंडार पर पूरा नियंत्रण हो गया है.

इस प्रक्रिया में फ्रांस ने सिर्फ सोना ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति अपनाई. न्यूयॉर्क में रखे पुराने गोल्ड बार्स को रिकॉर्ड ऊंची कीमतों पर बेचकर, उसी पैसे से यूरोप में बेहतर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सोना खरीदा गया. इस पूरे ऑपरेशन से करीब 14.76 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ, जिससे फ्रांस के केंद्रीय बैंक की आय में बड़ा उछाल आया.

बैंक ने इसे “रिजर्व क्वालिटी अपग्रेड” बताया, लेकिन इस कदम ने इतिहास की यादें भी ताजा कर दीं. 1960 के दशक में Charles de Gaulle के नेतृत्व में फ्रांस ने ‘Vide-Gousset’ ऑपरेशन के तहत हजारों टन सोना अमेरिका और ब्रिटेन से वापस मंगाया था, जिसने Bretton Woods system पर दबाव बनाया.

क्या है बड़ा मैसेज?
फ्रांस का यह कदम सिर्फ मुनाफा कमाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक गहरी आर्थिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, अपने गोल्ड रिजर्व को देश के भीतर लाने का फैसला “आर्थिक सुरक्षा” और “रणनीतिक स्वतंत्रता” को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. अब फ्रांस ने अपने सोने पर विदेशी निर्भरता कम कर दी है और सीधे अपने नियंत्रण में रख लिया है, जिससे किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे.

दरअसल, सोना किसी भी देश के लिए सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार होता है. ऐसे में उसका नियंत्रण अपने हाथ में होना बेहद अहम माना जाता है. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि यह कदम 1960-70 के दशक की उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की याद दिलाता है, जब गोल्ड और अमेरिकी डॉलर के रिश्ते में बड़ा बदलाव आया था और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था नई दिशा में मुड़ गई थी.

इसी संदर्भ में फ्रांस की यह रणनीति संकेत देती है कि आने वाले समय में देश अपनी आर्थिक संप्रभुता को और मजबूत करने पर जोर दे सकते हैं.

भारत क्यों वापस ला रहा है अपना सोना?
यूरोप में फ्रांस की तरह ही भारत भी अपने गोल्ड रिजर्व को लेकर बड़ी रणनीतिक चाल चल रहा है. RBI ने पिछले कुछ समय में तेजी से विदेशों में रखे सोने को देश में वापस लाना शुरू किया है.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2023 से अब तक RBI करीब 274 टन से ज्यादा सोना भारत ला चुका है. इसमें वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ही लगभग 64 टन सोना शामिल है. अब भारत के कुल करीब 880.8 टन गोल्ड रिजर्व में से लगभग दो-तिहाई हिस्सा देश के भीतर ही रखा गया है, जबकि बाकी सोना अभी भी विदेशी तिजोरियों में सुरक्षित है.

इस कदम के पीछे सिर्फ भंडारण की सुविधा नहीं, बल्कि बड़े रणनीतिक कारण हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के बीच भारत अपने गोल्ड रिजर्व पर सीधा नियंत्रण मजबूत करना चाहता है. इससे आपात स्थिति में संसाधनों तक तुरंत पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी.

इसके अलावा, घरेलू स्तर पर सोना रखने से उसकी liquidity भी बढ़ती है, यानी जरूरत पड़ने पर उसे तेजी से इस्तेमाल या मैनेज किया जा सकता है.

वैश्विक असर और ट्रेंड:
फ्रांस का यह कदम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर उभरते एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करता है. पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व को विदेशी तिजोरियों से निकालकर वापस देश में लाने (गोल्ड रिपैट्रिएशन) की प्रक्रिया तेज की है. इसका मकसद साफ है, आर्थिक अनिश्चितता या भू-राजनीतिक तनाव के समय अपने संसाधनों पर सीधा नियंत्रण रखना.

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता, डॉलर पर निर्भरता और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में बदलाव ने देशों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि उनका सोना उनके अपने देश में ही सुरक्षित होना चाहिए. इसके साथ ही एक और अहम ट्रेंड उभरकर सामने आया है, ऊंची सोने की कीमतों का रणनीतिक इस्तेमाल. कई केंद्रीय बैंक पुराने या कम मानक वाले गोल्ड बार्स को बेचकर, उसी पैसे से नए और अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले गोल्ड खरीद रहे हैं. इससे न सिर्फ उनके रिजर्व की गुणवत्ता बेहतर हो रही है, बल्कि मूल्य भी बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें : US Iran War: न टैरिफ, न यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों से मिलेगी राहत, ट्रंप बोले- ईरान के साथ करेंगे मिलकर काम

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
France US INDIA US Iran War IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फ्रांस के बाद भारत भी ‘गोल्ड मिशन’ पर: विदेश से सोना वापस, अरबों का दांव- क्या बदल रही है वैश्विक आर्थिक ताकत?
फ्रांस के बाद भारत भी ‘गोल्ड मिशन’ पर: विदेश से सोना वापस, अरबों का दांव- क्या बदल रही है वैश्विक आर्थिक ताकत?
विश्व
Iran War: ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
विश्व
US Iran War LIVE: 'नहीं माने तो लगा देंगे 50 प्रतिशत टैरिफ...', ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को ट्रंप ने दी धमकी
US Iran War LIVE: 'लगा देंगे 50 प्रतिशत टैरिफ...', ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को ट्रंप ने दी धमकी
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब, पढ़ें क्या कहा?
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह
यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह
क्रिकेट
दुनियाभर में फिर हुई PSL की घनघोर बेइज्जती, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बोला-
दुनियाभर में फिर हुई PSL की घनघोर बेइज्जती, ऑस्ट्रेलियाई ने दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
हेल्थ
Moringa Leaves Benefits: मोरिंगा के पत्ते खाने से दूर हो जाती हैं ये बीमारियां, आज से ही शुरू कर दें इस्तेमाल
मोरिंगा के पत्ते खाने से दूर हो जाती हैं ये बीमारियां, आज से ही शुरू कर दें इस्तेमाल
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget