श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए और पाकिस्तान को 177 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई. टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 8 बार जीत दर्ज की है. इस आंकड़े से साफ है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दबदबा कायम है.

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में पाकिस्तानी फैन हारिश ने टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, 'वह शिकागो से श्रीलंका मैच देखने पहुंचे थे और इससे पहले भी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2021 और 2022 वर्ल्ड कप, 2024 न्यूयॉर्क और 2025 दुबई में हुए मुकाबले देखने गए थे.' उनका कहना था कि पिछले कुछ मुकाबले रोमांचक रहे थे, खासकर मेलबर्न का मैच जिसमें पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन कोलंबो का मुकाबला पूरी तरह एकतरफा रहा.

#WATCH | Colombo, Sri Lanka | Haris, a fan of the Pakistani cricket team, says, "This was a one-sided game... If Pakistan's public thinks of Babur Azam as a King, he should act like one, he should become like Virat Kohli... Babur Azam is not a King, and he does not deserve a… https://t.co/zQiNkt5XPL pic.twitter.com/y8Y7xE8JWg — ANI (@ANI) February 15, 2026

बाबर आजम पर उठे सवाल

हारिश ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'अगर उन्हें किंग कहा जाता है तो ऐसे बड़े मैचों में पारी संभालनी चाहिए. जब शुरुआती विकेट गिर जाते हैं तो जिम्मेदारी कप्तान पर होती है, लेकिन इस मैच में वह भी जल्दी आउट हो गए. तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ऐसे मैचों में टीम को संभाल लेते हैं, इसलिए बाबर आजम को किंग कहना बंद किजिए. उनके मुताबिक पाकिस्तान को नई टीम तैयार करने की जरूरत है क्योंकि मौजूदा संयोजन प्रभावी नहीं दिख रहा.

गेंदबाजी और रणनीति पर सवाल

मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने कसी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में सिर्फ एक रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी बदलाव और रणनीति में कमी दिखी. फैंस का मानना है कि कुछ गेंदबाजों को गलत समय पर लगाया गया, जिससे भारत ने तेजी से रन बनाकर मैच पर पकड़ बना ली. भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने आक्रामक पारी खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया. जब तक पाकिस्तान ने रणनीति बदली, तब तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था.

लक्ष्य बड़ा साबित हुआ

175 से अधिक का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए दबाव भरा साबित हुआ. टीम 140 रन का लक्ष्य भी कई बार मुश्किल से हासिल कर पाती है, ऐसे में 177 रन का पीछा करना भारी पड़ गया. बल्लेबाजी क्रम लगातार दबाव में नजर आया और विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका. कुल मिलाकर यह मुकाबला भारत के पक्ष में पूरी तरह झुका रहा. फैंस का कहना है कि अगर मैच में कांटे की टक्कर होती तो रोमांच बढ़ता, लेकिन एकतरफा हार ने निराशा ही दी. मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर भारत इस समय पाकिस्तान से काफी बेहतर टीम नजर आ रही है.