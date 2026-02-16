हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia Vs Pakistan: पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'

India Vs Pakistan: पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'

India Vs Pakistan: श्रीलंका के कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया. हार के बाद पाकिस्तानी फैंस ने टीम चयन और प्रदर्शन पर सवाल उठाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए और पाकिस्तान को 177 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई. टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 8 बार जीत दर्ज की है. इस आंकड़े से साफ है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दबदबा कायम है.

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में पाकिस्तानी फैन हारिश ने टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, 'वह शिकागो से श्रीलंका मैच देखने पहुंचे थे और इससे पहले भी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2021 और 2022 वर्ल्ड कप, 2024 न्यूयॉर्क और 2025 दुबई में हुए मुकाबले देखने गए थे.' उनका कहना था कि पिछले कुछ मुकाबले रोमांचक रहे थे, खासकर मेलबर्न का मैच जिसमें पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन कोलंबो का मुकाबला पूरी तरह एकतरफा रहा.

बाबर आजम पर उठे सवाल

हारिश ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'अगर उन्हें किंग कहा जाता है तो ऐसे बड़े मैचों में पारी संभालनी चाहिए. जब शुरुआती विकेट गिर जाते हैं तो जिम्मेदारी कप्तान पर होती है, लेकिन इस मैच में वह भी जल्दी आउट हो गए. तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ऐसे मैचों में टीम को संभाल लेते हैं, इसलिए बाबर आजम को किंग कहना बंद किजिए. उनके मुताबिक पाकिस्तान को नई टीम तैयार करने की जरूरत है क्योंकि मौजूदा संयोजन प्रभावी नहीं दिख रहा.

गेंदबाजी और रणनीति पर सवाल

मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने कसी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में सिर्फ एक रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी बदलाव और रणनीति में कमी दिखी. फैंस का मानना है कि कुछ गेंदबाजों को गलत समय पर लगाया गया, जिससे भारत ने तेजी से रन बनाकर मैच पर पकड़ बना ली. भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने आक्रामक पारी खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया. जब तक पाकिस्तान ने रणनीति बदली, तब तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था.

लक्ष्य बड़ा साबित हुआ

175 से अधिक का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए दबाव भरा साबित हुआ. टीम 140 रन का लक्ष्य भी कई बार मुश्किल से हासिल कर पाती है, ऐसे में 177 रन का पीछा करना भारी पड़ गया. बल्लेबाजी क्रम लगातार दबाव में नजर आया और विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका. कुल मिलाकर यह मुकाबला भारत के पक्ष में पूरी तरह झुका रहा. फैंस का कहना है कि अगर मैच में कांटे की टक्कर होती तो रोमांच बढ़ता, लेकिन एकतरफा हार ने निराशा ही दी. मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर भारत इस समय पाकिस्तान से काफी बेहतर टीम नजर आ रही है.

Published at : 16 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Babar Azam PAKISTAN CRICKET TEAM WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
India Vs Pakistan Match: कोलंबो में भारत- पाक का मुकाबला ! | T20 World Cup
Sandeep Chaudhary: गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे...देश का माहौल बिगाड़ेंगे! | Tipu-Shivaji Remark | Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
जनरल नॉलेज
दूर-दूर तक बदबू और नरक से बदतर हालात, जहां पानी की जगह तैरता है कचरे का पहाड़
दूर-दूर तक बदबू और नरक से बदतर हालात, जहां पानी की जगह तैरता है कचरे का पहाड़
शिक्षा
RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल
RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल
हेल्थ
Government Cancer Scheme: अब जिला अस्पतालों में भी आसानी से होगी कीमोथैरेपी, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
अब जिला अस्पतालों में भी आसानी से होगी कीमोथैरेपी, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget