भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार (15 फरवरी 2026) को श्रीलंका में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. इस हार से पाकिस्तान आवाम को बहुत दुख हुआ. अपनी टीम के प्रदर्शन को देखकर उन्हें काफी गुस्सा आया. इस दौरान पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने आवाम से बात की. उन्होंने टीम के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल किया और पूछा, 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं. हमें उम्मीद रहती है कि हम इंडिया तो हरा देंगे. हमने बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम 15 फरवरी को बुमराह का करियर खा जाएंगे. सर क्या हुआ? आज तो इंडिया हमे खा गया है.

सना अमजद के सवाल पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा, 'भारत ने हमारे से काफी बेहतर क्रिकेट खेली. हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया के सामने कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है. मतलब कोई लो रैंक की टीम मैदान में खेलने आ गई है. उनके हाथ में जो है वो बैट और बॉल है, जबरदस्ती पकड़ा दी गई है. हमने बड़े-बड़े दावे किए थे कि जी हम तो बुमराह का करियर खा जाएंगे अभिषेक शर्मा की टांगे कांपेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

ईशान किशन की पारी बनी अंतर

मैच में ईशान किशन की 77 रन की पारी को निर्णायक माना गया. भारतीय टीम की ओर से एक शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने पारी संभाली और मैच को एकतरफा बना दिया. पाकिस्तानी प्रशंसकों का कहना था कि पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं दिखा जो अकेले मैच को संभाल सके.

कप्तानी और मैनेजमेंट पर आलोचना

कुछ लोगों ने टीम मैनेजमेंट और कप्तानी पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि गेंदबाजी बदलाव और रणनीति में स्पष्टता नहीं दिखी. उदाहरण के तौर पर शहीन शाह अफरीदी को दूसरे ओवर में गेंद देने के फैसले पर चर्चा हुई. बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी बहस हुई. कई प्रशंसकों ने कहा कि बाबर आजम टी20 फॉर्मेट के हिसाब से नहीं खेलते और टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होती है.

आंकड़ों में भारत की बढ़त

फैंस ने यह भी स्वीकार किया कि हालिया मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है. टूर्नामेंट इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अधिकतर मैच जीते हैं. लगातार चौथी हार ने निराशा को और बढ़ा दिया है.