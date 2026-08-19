फिलिस्तीन पर भारत क्या है स्टैंड, साफ किया रुख

विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक मिस्र, फलस्तीन और लेबनान के आधिकारिक दौरे पर हैं. मंगलवार को श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन की विदेश व प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अघाबेकियान शाहीन से मुलाकात की. इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और फलस्तीन के बीच के द्विपक्षीय संबंधों और वहां चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की.

रंगनाथन विदेश मंत्रालय में वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीज़ा तथा प्रवासी भारतीय मामले की सचिव हैं और 16 से 21 अगस्त तक मिस्र, फलस्तीन और लेबनान की आधिकारिक यात्रा पर हैं.

दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया

भारत ने एक बार फिर अपना पुराना रुख दोहराते हुए बातचीत के जरिए 'दो-राष्ट्र समाधान' (Two-State Solution) का समर्थन किया. भारत की सोच है कि इजरायल और फलस्तीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत शांति और सुरक्षा के साथ साथ-साथ रहें. फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-फलस्तीन के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें विकास सहयोग की उनकी व्यापक पहलें भी शामिल हैं.

pic.twitter.com/w5Vd9iEDUz — India in Palestine - الهند في فلسطين (@ROIRamallah) August 18, 2026

पोस्ट में कहा गया,‘‘भारत ने बातचीत के जरिए ‘द्विराष्ट्र समाधान’के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराया और लगातार मानवीय सहायता, बातचीत तथा कूटनीति के जरिए गाज़ा में मानवीय स्थिति से निपटने के महत्व को रेखांकित किया.’’

भारत ‘द्विराष्ट्र समाधान’ के उस नजरिए का समर्थन करता रहा है, जिसमें इजराइल और फलस्तीन अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक़ अपनी मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ एक-दूसरे के बगल में रहें.

गाजा को लेकर जताई चिंता

भारत ने गाजा में बिगड़ते मानवीय हालात पर गहरी चिंता जताई। साथ ही लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने, बातचीत और कूटनीति के जरिए स्थायी शांति स्थापित करने पर जोर दिया.

जारी रहेगी पुरानी साझेदारी

भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण (Capacity-Building) जैसे क्षेत्रों में फलस्तीनी लोगों की मदद और अपनी पुरानी साझेदारी को जारी रखने की बात कही.

इनपुट-भाषा

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