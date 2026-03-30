हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत-चीन हवाई कनेक्टिविटी, IndiGo ने शुरू की कोलकाता-शंघाई सीधी उड़ान, कोलकाता बना इंटरनेशनल हब

भारत-चीन हवाई कनेक्टिविटी, IndiGo ने शुरू की कोलकाता-शंघाई सीधी उड़ान, कोलकाता बना इंटरनेशनल हब

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच रोज़ाना नॉन-स्टॉप फ्लाइट की शुरूआत कर दी है. कोलकाता को इंटरनेशनल हब बनाया गया है, जिससे कई शहरों को सीधा फायदा होगा.

By : वरुण भसीन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

वेस्ट एशिया में संकट और गहराता जा रहा है. ईरान के हमलों के चलते एक ओर जहां गल्फ देशों के हवाई यातयात में बड़ी रुकावट देखने को मिल रही है तो वहीं इसी बीच भारत-चीन के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इंडिगो ने एक नए अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत कर दी है. 

इंडिगो का नया अंतर्राष्ट्रीय विस्तार 
भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच रोज़ाना नॉन-स्टॉप फ्लाइट की शुरूआत कर दी है. यह सर्विस 29 मार्च 2026 से शुरू हुई है और A320neo विमान से ऑपरेट की जाएगी. दोनों देशों के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ानें होने के चलते पूर्वी भारत और चीन की वित्तीय राजधानी के बीच हवाई संपर्क और भी मजबूत होगा.

कोलकाता से शंघाई फ्लाइट का समय
इंडिगो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कोलकाता से शंघाई के लिए फ्लाइट 6E 1709 रात 9:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:40 बजे शंघाई पहुंचेगी. वापसी में फ्लाइट 6E 1710 शंघाई से सुबह 5:40 बजे उड़ेगी और कोलकाता सुबह 9:05 बजे लैंड करेगी. सभी टाइमिंग लोकल टाइम जोन के हिसाब से हैं.

राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई समेत कई बड़े शहरों को फायदा
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को इंटरनेशनल हब बनाया गया है, जिससे कई शहरों को सीधा फायदा होगा. कोलकाता को हब बनाकर इंडिगो ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर और भुवनेश्वर जैसी मेट्रो सिटीज के यात्रियों को शंघाई से सीधा कनेक्ट करने का रास्ता दिया है.

चीन में 21 साप्ताहिक उड़ानें
बता दें कि इंडिगो पहले से ही कोलकाता-गुआंगझोउ और दिल्ली-गुआंगझोउ रूट पर उड़ान भर रही है तो वहीं दूसरी ओर अब शंघाई रूट के जुड़ जाने के बाद से कंपनी मेनलैंड चीन में हर हफ्ते 21 फ्लाइट ऑपरेट करेगी. इंडिगो का यह कदम प्रमुख एशियाई बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और भारतीय यात्रियों को अधिक सुगम अंतरराष्ट्रीय यात्रा विकल्प प्रदान करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें

271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 30 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
INDIA CHINA INDIGO Kolkata-Shanghai Flights
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Israel US Iran War LIVE: 'हमारी सेना ईरान में नहीं जाएगी' जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल ने दिया बहुत बड़ा झटका
LIVE: 'हमारी सेना ईरान में नहीं जाएगी' जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल ने दिया बहुत बड़ा झटका
विश्व
भारत-चीन हवाई कनेक्टिविटी, IndiGo ने शुरू की कोलकाता-शंघाई सीधी उड़ान, कोलकाता बना इंटरनेशनल हब
भारत-चीन हवाई कनेक्टिविटी, IndiGo ने शुरू की कोलकाता-शंघाई सीधी उड़ान, कोलकाता बना इंटरनेशनल हब
विश्व
ईरान में घुसकर 400 किलो यूरेनियम छीनने का अमेरिका का प्लान, युद्ध नहीं अब महायुद्ध की तैयारी
ईरान में घुसकर 400 किलो यूरेनियम छीनने का अमेरिका का प्लान, युद्ध नहीं अब महायुद्ध की तैयारी
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
NO Kings Protest: Trump का US में क्यों हो रहा विरोध? सड़कों पर उतरे लोग | Trump | Iran Israel War
Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
टेलीविजन
विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात
विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
एग्रीकल्चर
Colored Capsicum Farming: 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
शिक्षा
IGNOU के हेल्थकेयर कोर्स पर विवाद, UGC नियमों के बाद छात्रों के भविष्य पर सवाल
IGNOU के हेल्थकेयर कोर्स पर विवाद, UGC नियमों के बाद छात्रों के भविष्य पर सवाल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget