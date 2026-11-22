भारत और कनाडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दिसंबर दौरे से पहले द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं. इसी दिशा में दोनों देशों ने नई दिल्ली में व्यापार वार्ता का छठा दौर पूरा कर लिया है. बातचीत में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, जबकि कुछ अध्यायों को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है. अब दोनों देश ऑनलाइन माध्यम से बातचीत जारी रखेंगे, ताकि मोदी की प्रस्तावित कनाडा यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को लेकर ठोस प्रगति की घोषणा की जा सके.

भारतीय उच्चायोग ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा का दौरा करेंगे. हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को इस दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम साझा नहीं किया, लेकिन छठे दौर की वार्ता पूरी होने की पुष्टि की है.

10 दिनों तक चली व्यापार समझौते पर बातचीत

भारत और कनाडा के बीच CEPA को लेकर छठे दौर की आमने-सामने की बातचीत 11 से 20 नवंबर तक नई दिल्ली में हुई. शुक्रवार को दोनों पक्षों ने वार्ता पूरी की. इस दौरान भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और कनाडा के उपमंत्री ग्लेन प्यूर्व्स ने बातचीत में हुई प्रगति की समीक्षा भी की.

वार्ता से जुड़े लोगों के मुताबिक, समझौते के कई अध्यायों पर दोनों देश लगभग सहमति तक पहुंच चुके हैं और कुछ को अंतिम रूप दिया जा चुका है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार बृज मोहन मिश्रा ने किया, जबकि कनाडा की ओर से मुख्य वार्ताकार मैरी-कैथरीन स्पीयर्स ने बातचीत की अगुवाई की.

वस्तुओं से लेकर निवेश और बौद्धिक संपदा तक चर्चा

छठे दौर की बातचीत में व्यापार से जुड़े कई अहम विषय शामिल रहे. इनमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उत्पादों के मूल स्थान से जुड़े नियम, व्यापारिक विवादों से निपटने के उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, सभी वार्ता समूहों में रचनात्मक और ठोस बातचीत हुई. दोनों देशों ने नेताओं की ओर से तय महत्वाकांक्षी समयसीमा के भीतर समझौते को पूरा करने के साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया.

राजेश अग्रवाल और ग्लेन प्यूर्व्स की बैठक में छठे दौर की उपलब्धियों के साथ पूरे समझौते की स्थिति की भी समीक्षा की गई. दोनों पक्षों ने ऐसे संतुलित और व्यापक समझौते के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे दोनों देशों के किसानों, उद्योगों, कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वास्तविक लाभ मिल सके.

ऊर्जा क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने की तैयारी

व्यापार समझौते के अलावा भारत और कनाडा ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे हैं. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दोनों देश दोतरफा ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना चाहते हैं. इसके तहत भारत कनाडा से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात कर सकता है, जबकि बदले में कनाडा को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जा सकती है.

दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और लोगों के आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है. प्रस्तावित CEPA से न केवल व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और विविध बनाने में भी मदद मिलेगी.

भारत और कनाडा के बीच जारी बातचीत का लक्ष्य ऐसा समझौता तैयार करना है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हो और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती मिले.

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