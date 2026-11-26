बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की घोषणा की है. उन्होंने ढाका सरकार से बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट व्यवस्था करने की मांग भी की थी. हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वे उन्हें 'आम यात्री' की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए ही वापस लाएंगे. इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल के मुताबिक, 'किसी नागरिक का स्वेच्छा से अपने देश लौटने का मामला, प्रत्यर्पण अनुरोध से अलग है.'

लेकिन क्या हसीना की 'हां' से भारत के कानूनी दायित्व खत्म हो जाते हैं या भारत को अपने घरेलू कानून के तहत ही चलना होगा?

'स्वैच्छिक वापसी' और 'प्रत्यर्पण' में फर्क क्या है?

अगर कोई व्यक्ति खुद किसी देश लौटने को तैयार है, तो आम समझ यही होती है कि उसे रोकने की क्या जरूरत है, लेकिन कानूनी तौर पर यह इतना आसान नहीं है. बांग्लादेश सरकार का तर्क है कि हसीना को 'आतंकवादी' करार देते हुए, उन्हें सिर्फ हथकड़ी लगाकर या कड़ी निगरानी में ही लाया जा सकता है.

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि हसीना 'नियमित वाणिज्यिक यात्री नहीं हैं' और उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत ही लाया जाएगा. यानी, हसीना की सहमति से बांग्लादेश का कानूनी रुख नहीं बदलता. ढाका अब भी औपचारिक प्रक्रिया ही चाहता है.

भारत के लिए 'स्वैच्छिक वापसी' क्यों आसान रास्ता नहीं है?

अगर भारत हसीना को सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट देकर बांग्लादेश भेज देता है, तो कानूनी तौर पर यह प्रत्यर्पण नहीं होगा. भारत का प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 और 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि एक तय प्रक्रिया का पालन करते हैं.

संधि के अनुच्छेद 10 के तहत, प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यम से भेजा जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का विवरण, अपराध की जानकारी और संबंधित कानूनों का ब्योरा होना चाहिए. अनुच्छेद 16 के तहत, प्रत्यर्पण मंजूर होने के बाद ही व्यक्ति को सौंपने की व्यवस्था होती है. भारत के घरेलू कानून के तहत भी मजिस्ट्रेट की जांच, सबूतों की पड़ताल और यह तय करना शामिल है कि व्यक्ति को सौंपा जाए या नहीं.

संधि या कानून में 'स्वेच्छा से लौटने' के लिए कोई अलग, सीधा रास्ता नहीं दिया गया है. यानी, हसीना चाहे भी कि वे खुद चली जाएं, भारत को यह तय करना होगा कि क्या उनकी सहमति पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है. और अगर हां, तो कैसे. भारत सरकार फिलहाल इसी कानूनी पेच पर विचार कर रही है.

संधि का सबसे बड़ा 'बचाव कवच' क्या है?

2013 की संधि में एक अहम प्रावधान है- अनुच्छेद 6, जिसे 'राजनीतिक अपराध अपवाद' कहा जाता है. इसके तहत, अगर किसी अपराध को 'राजनीतिक' माना जाए, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है. यह भारत के लिए एक कानूनी ढाल साबित हो सकता है, खासकर तब जब हसीना पर लगे आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हों.

संधि में 'राजनीतिक अपराध' की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे भारत को राजनीतिक व्याख्या की गुंजाइश मिलती है. साथ ही, 2024 में हसीना के खिलाफ कई मामले 'पर्याप्त सबूतों के बिना' दर्ज किए गए थे. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की सुनवाई और नवंबर 2025 के फैसले की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे थे.

संधि में यह भी कहा गया है कि हत्या, अपहरण और गैर-इरादतन हत्या जैसे अपराधों को 'राजनीतिक अपराध' नहीं माना जाएगा. यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना पर जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई का आदेश देने का आरोप है, जिसमें लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई थी.

बांग्लादेश की अदालत ने इसे 'मानवता के खिलाफ अपराध' मानते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई है. ऐसे में, भारत के लिए 'राजनीतिक अपराध' के आधार पर इनकार करना कानूनी रूप से कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि हत्या जैसे गंभीर आरोप इस अपवाद से बाहर रखे गए हैं.

भारत के पास 'नैतिक' और 'कानूनी' दोनों सवाल

शेख हसीना की वापसी का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति के फैसले का नहीं, बल्कि भारत की कानूनी प्रणाली और कूटनीतिक प्राथमिकताओं का परीक्षण बन गया है. अगर भारत उन्हें 'स्वेच्छा' के आधार पर भेज देता है, तो बांग्लादेश इसे प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन मान सकता है और कानूनी जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं.

अगर भारत पूरी प्रत्यर्पण प्रक्रिया अपनाता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह बांग्लादेश के राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं है. संधि का 'राजनीतिक अपराध' अपवाद और ICT के फैसले पर उठते सवाल भारत के पास कुछ कानूनी गुंजाइश जरूर छोड़ते हैं.

फिलहाल, भारत ने दोनों पटरियों पर चलने का रुख दिखाया है. प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच जारी है और स्वैच्छिक वापसी को अलग मामला बताया गया है. 16 दिसंबर 2026 की तारीख करीब आते-आते यह साफ हो जाएगा कि हसीना की 'हां' भारत के कानूनी दायित्वों को हल्का कर पाती है या नहीं.